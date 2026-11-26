Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

El viernes 27 de noviembre, a las 12.30, se presentará Vuelta por el universo en el Planetario Galileo Galilei. La actividad es exclusiva para jubilados porteños que integran el Pase Cultural y requiere reservar entradas.

Los jubilados porteños que forman parte del programa Pase Cultural podrán participar de una propuesta astronómica en el Planetario Galileo Galilei. El espectáculo inmersivo Vuelta por el universo se realizará el viernes 27 de noviembre a las 12.30.

La función tendrá lugar en el Planetario, ubicado en Sarmiento 1425, Ciudad de Buenos Aires, y está destinada exclusivamente a beneficiarios del programa. Para asistir, es necesario reservar previamente las entradas mediante el formulario de Pase Cultural.

De qué se trata Vuelta por el universo en el Planetario

Vuelta por el universo propone un recorrido visual por el espacio que parte de los astros más cercanos y avanza hasta los confines del cosmos. Durante la experiencia, el público podrá conocer distintas estructuras que componen el universo.

La actividad está pensada tanto para quienes disfrutan de la astronomía como para quienes buscan acercarse a esta temática a través de una propuesta cultural inmersiva.

Cómo reservar entradas para el espectáculo

Las personas interesadas deben gestionar su lugar a través del formulario de Pase Cultural. La función del 27 de noviembre es exclusiva para jubilados porteños que integran ese programa.

El Planetario también ofrece entradas gratuitas para jubilados y pensionados en otros espectáculos. Ese beneficio es distinto y cuenta con otra modalidad de reserva: los tickets deben solicitarse previamente por internet en la página de Entradas BA.

El acceso a esas funciones gratuitas está sujeto a la capacidad de la sala y requiere contar con una entrada. Se recomienda consultar las condiciones específicas de cada actividad antes de realizar la reserva.