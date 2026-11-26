Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 12:20 a. m. · 2 min de lectura

El desarrollador rosarino Manuel Leiva presentó una propuesta arcade que recorre distintas etapas de la carrera del Diez. El videojuego es gratuito y está disponible para computadoras, celulares y dispositivos Android.

Lanzaron “El Diego”, un videojuego retro que homenajea la vida y la historia de Maradona

A seis años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el desarrollador rosarino Manuel Leiva presentó un videojuego inspirado en los clásicos arcade, que propone recorrer la historia del máximo ídolo del fútbol argentino, desde sus orígenes en Villa Fiorito hasta su consagración mundial.

El juego, denominado “El Diego. De Fiorito a la eternidad”, fue presentado oficialmente el 25 de noviembre y combina fútbol, tecnología y nostalgia, con gráficos que recuerdan a las consolas de los años 80 y 90.

La propuesta permite transitar diferentes etapas de su carrera, incluyendo sus pasos por Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell’s Old Boys, además de sus experiencias como director técnico.

Un detalle particularmente interesante para los pampeanos es que el videojuego también incorpora la etapa en la que Maradona realizó sus entrenamientos en La Pampa.

Entre los desafíos aparecen dos de las mayores hazañas del Diez durante el Mundial de México 1986: la Mano de Dios y el Gol del Siglo, ambos frente a Inglaterra.

Los participantes deberán superar obstáculos, recolectar monedas para desbloquear diferentes camisetas y conseguir vidas adicionales mientras avanzan por los distintos escenarios.

La iniciativa surgió de un grupo de amigos que buscaba devolverle, mediante la tecnología, parte de la alegría que Maradona les había brindado durante sus vidas.

El videojuego es completamente gratuito, no contiene publicidad ni persigue fines comerciales. Además, su creador invitó a los fanáticos a aportar recuerdos y anécdotas que podrán incorporarse en futuras actualizaciones.

Quienes deseen jugar pueden hacerlo desde una computadora o un teléfono celular ingresando a [https://www.eldiego.ar](https://www.eldiego.ar?utm_source=chatgpt.com). También está disponible para dispositivos Android a través de Google Play.

A seis años de su partida, Maradona continúa despertando nuevas expresiones de admiración y afecto. Esta vez, la tecnología permite que las nuevas generaciones también puedan descubrir parte de la historia de un futbolista que trascendió las fronteras del deporte.

Fuentes consultadas: C5N, Rosario3 y Página/12. C5N +2