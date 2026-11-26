Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

El ascenso de las temperaturas se hará sentir hacia el fin de semana, sobre todo en el oeste y el norte del país. En algunas provincias se esperan máximas de entre 37 y 40 grados.

Después de varios días con lluvias y tormentas en distintos puntos de la Argentina, el ingreso de aire más seco y fresco a la región central dará paso a un aumento progresivo de las temperaturas. Hacia el próximo fin de semana, algunas provincias podrían superar los 35 grados y acercarse a los 40.

El escenario de calor generalizado requiere tomar precauciones para prevenir golpes de calor y descompensaciones. La suba de las marcas térmicas estará favorecida por varios días de tiempo estable y soleado en las provincias centrales.

Cómo estará el tiempo durante la semana

Este miércoles, el viento Pampero impulsó la llegada de aire seco a las provincias del centro. Sin embargo, en sectores del oeste y el norte todavía se prevén lluvias y tormentas aisladas.

Durante la tarde y la noche, zonas de Misiones, Mendoza y San Juan permanecen bajo alerta amarilla, con posibilidad de tormentas puntualmente fuertes. En tanto, Tierra del Fuego y gran parte de Santa Cruz tienen alerta hasta el jueves por vientos fuertes del oeste o sudoeste, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

En lo que resta de la semana predominarán las altas presiones y las condiciones estables en el centro del país. En el oeste y el norte, en cambio, el calor podría favorecer el desarrollo de tormentas aisladas.

Las provincias que podrían alcanzar los 40 grados

El calor más intenso se extendería por la franja oeste. El este de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y San Juan podría registrar temperaturas de entre 37 y 40 grados.

También se esperan marcas superiores a los 37 grados en La Pampa y el norte de la Patagonia. En la región central, las máximas de Córdoba, Rosario y Buenos Aires se ubicarían entre los 34 y los 36 grados, aunque no se descartan picos de hasta 37.

El aire más húmedo proveniente del Atlántico moderaría las temperaturas en el Litoral y en la provincia de Buenos Aires. Entre el domingo y el lunes, además, aumentaría la inestabilidad en el sur de la región Pampeana y la región de Cuyo, con más chances de tormentas desde Mendoza y San Luis hacia La Pampa y el sur bonaerense.