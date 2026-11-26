Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

El festival se realizará el sábado 28 de noviembre en el Anfiteatro Municipal de Chascomús, con música en vivo, gastronomía y una campaña solidaria. La ciudad, ubicada a unos 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, ofrece atractivos para completar una escapada de fin de semana.

La música metal, la gastronomía y la solidaridad se combinarán en la Chascomús Metal Fest, un encuentro con entrada libre y gratuita que tendrá lugar el sábado 28 de noviembre en la ciudad bonaerense. La propuesta incluirá shows en vivo, discos de vinilo y una campaña para colaborar con un comedor local.

Chascomús Metal Fest: bandas, horarios y entrada gratuita

El festival se desarrollará de 18 a 00 en el Anfiteatro Municipal de Chascomús. La grilla estará integrada por Tobi Ferreyra, Indio Rico, Hermanos Nápoli, Punición y Aer Totem.

Durante toda la jornada, Oigan Oigan estará a cargo de la musicalización, con una selección íntegramente en vinilo. También habrá food trucks con distintas opciones de comida y cerveza tirada.

Una campaña solidaria para el comedor Sueños y Esperanza

Además de disfrutar de los recitales, quienes asistan podrán colaborar con el comedor Sueños y Esperanza. Aunque el acceso al festival será gratuito, se recibirán alimentos no perecederos, juguetes y ropa en buen estado para el espacio comunitario.

La iniciativa suma un propósito solidario a una jornada pensada para los fanáticos del metal y para quienes quieran compartir una propuesta cultural al aire libre.

Qué hacer en Chascomús durante el fin de semana

Ubicada a unos 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Chascomús permite combinar el festival con una escapada. La laguna, la costanera y los espacios históricos ofrecen alternativas para recorrer antes o después de los shows.

La laguna es uno de los principales atractivos de la ciudad. Su entorno invita a caminar, andar en bicicleta y disfrutar del paisaje, además de ofrecer opciones de navegación, pesca y actividades deportivas.

Entre los sitios de interés histórico se encuentran el Palacio Municipal, obra del arquitecto e ingeniero Francisco Salamone, y la Capilla de los Negros, vinculada con la historia y la cultura de la comunidad afrodescendiente de Chascomús.

Cómo llegar a Chascomús desde la Ciudad de Buenos Aires

Según la información oficial de turismo de Chascomús, la ciudad está a aproximadamente 120 kilómetros de CABA. Para llegar, se puede viajar en auto, tren, micro de larga distancia o combi.