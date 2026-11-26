Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 9:04 p. m. · 2 min de lectura

La legislación establece límites de transparencia para los cristales de los vehículos, incluso si cuentan con la VTV vigente. La infracción también puede implicar el descuento de puntos de la licencia de conducir.

Circular con vidrios polarizados demasiado oscuros puede generar importantes sanciones económicas para los automovilistas. En la provincia de Buenos Aires, las multas durante noviembre y diciembre de 2026 pueden alcanzar los 702.000 pesos, además de la quita de cuatro puntos de la licencia de conducir.

Si bien el polarizado es una modificación habitual entre los propietarios de vehículos, la legislación establece determinados límites de transparencia que deben respetarse para garantizar la seguridad vial.

Las sanciones económicas contemplan entre 100 y 300 unidades fijas, cuyo valor informado para el último bimestre del año en territorio bonaerense es de 2.340 pesos por unidad. De esta manera, las multas oscilan entre los 234.000 y los 702.000 pesos.

¿Qué pasa si el vehículo tiene la VTV aprobada?

Contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente no garantiza que el conductor esté exento de recibir una multa por circular con vidrios polarizados.

En la provincia de Buenos Aires, la inspección técnica puede aprobar vehículos con cristales laterales y traseros polarizados, dejando constancia de esa condición. Sin embargo, el polarizado del parabrisas o la utilización de vidrios espejados pueden provocar el rechazo de la revisión.

Durante un control de tránsito, los agentes pueden labrar una infracción si detectan que los cristales no cumplen con los requisitos de transparencia, independientemente de que la VTV esté vigente.

¿Cuál es el nivel de transparencia permitido?

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 y su reglamentación establecen condiciones de transparencia para los cristales de los vehículos.

Los porcentajes de referencia son del 75% de transmisión de luz para el parabrisas y del 70% para los cristales laterales y traseros, aunque existen excepciones y condiciones específicas según el tipo de vidrio.

También debe tenerse en cuenta que algunos vehículos cuentan con cristales tonalizados de fábrica. Al agregarles una película polarizada, la transparencia puede quedar por debajo de los límites permitidos.

También pueden quitar cuatro puntos del carnet

Además de la sanción económica, la infracción puede implicar el descuento de cuatro puntos de la licencia de conducir mediante el sistema de scoring, en las jurisdicciones donde se encuentre implementado.

Cada conductor comienza con 20 puntos. Cuando se agota la totalidad del puntaje, puede quedar inhabilitado para conducir durante 60 días, si se trata de la primera vez.

Por este motivo, antes de colocar una película polarizada, resulta fundamental conocer las exigencias legales y verificar que los cristales cumplan con las condiciones de seguridad correspondientes.

Cabe aclarar que los montos mencionados corresponden a la provincia de Buenos Aires y no necesariamente son los mismos que se aplican en La Pampa o en otras jurisdicciones del país.