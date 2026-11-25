Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

La vivienda tiene 55 metros cuadrados, dos dormitorios y fue levantada junto al Astillero Río Santiago con una impresora de fabricación nacional. El proyecto busca aplicar esta tecnología a la construcción de viviendas sociales.

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Astillero Río Santiago construyeron la primera vivienda de América Latina realizada íntegramente mediante impresión 3D. La casa tiene 55 metros cuadrados y fue hecha con una impresora de fabricación nacional.

La iniciativa nació de un convenio entre ambas instituciones, que combinaron capacidades científicas e industriales para desarrollar un sistema constructivo orientado a la producción de viviendas sociales. La finalización de esta primera unidad permitió comprobar que la tecnología puede utilizarse para construir una casa completa.

Cómo es la casa impresa en 3D de la UNLP

La vivienda cuenta con dos dormitorios, un baño y un ambiente integrado que reúne la cocina, el comedor y el estar. También tiene espacios de guardado y sectores destinados al lavarropas y al termotanque.

Para construir los muros exteriores y las divisiones interiores se utilizaron 12,8 metros cúbicos de hormigón. El diseño arquitectónico, además, incorporó criterios bioclimáticos para mejorar las condiciones de habitabilidad.

Cómo funciona la impresora de viviendas

El equipo cuenta con una estructura móvil que se desplaza sobre rieles y un cabezal extrusor que deposita capas sucesivas de mortero cementicio hasta formar los muros. El proceso parte de un diseño digital que determina los movimientos de la máquina y permite reproducir la estructura proyectada.

Uno de los principales desafíos fue desarrollar una mezcla de cemento adecuada para el sistema. El material debe circular por el mecanismo de bombeo y, al mismo tiempo, endurecerse lo suficiente para sostener las capas que se colocan una sobre otra.

El objetivo: ampliar la construcción de viviendas sociales

La presentación de la casa estuvo encabezada por el presidente de la UNLP, Fernando Tauber, junto al arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara, y representantes del Astillero Río Santiago. Durante la recorrida, Tauber expresó:

Hoy se está haciendo realidad algo que hace unos años era impensable, y la UNLP es parte de este proyecto que tiene un potencial enorme; podría beneficiar la situación de mucha gente.

El próximo paso es avanzar en la fabricación de más impresoras para aumentar la capacidad de producción y aplicar el sistema a la construcción de viviendas sociales. La proyección es que varios equipos puedan trabajar en simultáneo, reducir los tiempos de ejecución y permitir avanzar en la construcción de barrios.