La medida prohíbe la elaboración, importación, comercialización y uso del medicamento indicado para la diabetes tipo 2. También ordena retirar del mercado los productos que lo contienen y cancela sus autorizaciones.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) suspendió la elaboración, importación, comercialización y uso de la rosiglitazona, un medicamento oral indicado para tratar la diabetes tipo 2. La decisión alcanza tanto al ingrediente farmacéutico activo como a todas las especialidades medicinales que lo contengan, solo o combinado con otras sustancias.

La Disposición 7557/2026, publicada en el Boletín Oficial, fundamenta la medida en los riesgos cardiovasculares asociados al fármaco y en la falta de medidas adicionales que permitan reducirlos de manera suficiente. Además, el organismo canceló las autorizaciones de comercialización y ordenó el retiro inmediato de los productos del mercado.

Qué es la rosiglitazona y por qué la suspendió ANMAT

La rosiglitazona pertenece a la clase de las tiazolidinedionas, medicamentos que ayudan a mejorar la sensibilidad del organismo a la insulina. Su uso está asociado desde hace años con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, entre ellos el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca congestiva.

Ante esos riesgos, distintas agencias regulatorias internacionales retiraron o suspendieron productos que contienen este principio activo. En Argentina, el registro sanitario incluía un solo producto con rosiglitazona: GLIMIDE 8 MG, del Laboratorio Beta S.A., presentado en comprimidos recubiertos de 8 miligramos.

Los datos de seguridad evaluados por el organismo

Para tomar la decisión, la ANMAT revisó el perfil de seguridad del medicamento y analizó antecedentes internacionales y datos de farmacovigilancia. El informe técnico incorporó recomendaciones de la Red de Puntos Focales de Farmacovigilancia de las Américas, que había planteado la necesidad de revisar la permanencia del compuesto en el mercado.

La evaluación también incluyó una consulta a VigiBase, la base mundial de notificaciones de sospechas de reacciones adversas administrada por el Uppsala Monitoring Centre. Allí se identificaron 93.204 reportes asociados a la rosiglitazona: cerca del 70 por ciento correspondía a la categoría de trastornos cardíacos. Entre las reacciones notificadas con mayor frecuencia figuraban el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca congestiva.

La disposición aclara que esos registros no prueban por sí mismos una relación causal individual en cada caso. Sin embargo, forman parte de la evaluación regulatoria del perfil de riesgo del medicamento.

Retiro de productos y posibles sanciones

Desde la entrada en vigencia de la disposición, la ANMAT no admitirá nuevos trámites de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales para productos que contengan rosiglitazona. Los laboratorios titulares deberán retirar de inmediato sus productos del mercado e informar al Instituto Nacional de Medicamentos las acciones realizadas para cumplir con la medida.

El incumplimiento podrá derivar en las sanciones previstas en la Ley 16.463 y el Decreto 341/92. La suspensión apunta a proteger a los pacientes ante un medicamento cuyos riesgos, según la evaluación regulatoria, superan los beneficios en el contexto actual.