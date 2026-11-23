Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

Ocho participantes cocinaron platos inspirados en su infancia durante la gala de beneficios del domingo 22 de noviembre. Hernán Coronel y la China Ansa obtuvieron medallas, mientras que Juli Poggio recibió el delantal negro.

La octava semana de MasterChef Celebrity Argentina continuó este domingo 22 de noviembre con una gala de beneficios. Ocho participantes prepararon platos inspirados en recuerdos de su infancia: dos consiguieron medallas, cinco avanzaron a la siguiente ronda y uno recibió el delantal negro.

Una consigna inspirada en los recuerdos de la infancia

Lizy Tagliani, Sebastián Presta, Nazareno Casero, Hernán Coronel, Marta Fort, Karina Mazzocco, la China Ansa y Juli Poggio participaron de la prueba. Al llegar a sus estaciones, encontraron cajas de madera con cuadernos que contenían notas de sus “seños” y fotografías de cuando eran chicos.

Con esos recuerdos como punto de partida, el jurado les pidió preparar un plato libre que evocara la infancia de cada uno. Al final de la prueba, los chefs evaluaron las elaboraciones y definieron quiénes se llevarían las medallas y quién tendría que afrontar la próxima gala con el delantal negro.

Hernán Coronel y la China Ansa ganaron medallas

Germán Martitegui, Maru Botana y Damián Betular eligieron a Hernán Coronel para la medalla dorada y a la China Ansa para la plateada. Ambos obtuvieron así una ventaja para la novena semana de competencia.

Coronel ya había conseguido una medalla anteriormente. En esta ocasión, su pizza y la historia detrás del plato le permitieron quedarse con la distinción de mayor valor.

Juli Poggio recibió el delantal negro

Juli Poggio y Marta Fort quedaron entre las participantes con las preparaciones menos destacadas de la noche. Finalmente, el jurado decidió que Poggio recibiera el delantal negro, que la llevará a la gala de eliminación del domingo.

Fort, en cambio, logró subir al balcón y quedó a salvo de la instancia de eliminación. Los otros cinco participantes avanzaron a la siguiente ronda sin recibir una medalla ni el delantal negro.