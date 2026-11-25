Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 3 min de lectura

Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba podrían registrar precipitaciones superiores a las habituales durante el verano. El escenario podría afectar actividades turísticas y elevar la atención sobre ríos, arroyos y caminos.

El verano de 2026-2027 podría estar marcado por un episodio intenso de El Niño, denominado también Súper Niño por la magnitud que podría alcanzar. Las proyecciones anticipan lluvias por encima de los valores normales en distintas zonas de la Argentina, con especial atención en el Litoral y sectores del centro del país.

Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba aparecen entre las provincias que podrían verse más expuestas a las precipitaciones. Los cambios en las condiciones habituales podrían sentirse durante diciembre, enero y febrero en destinos como las Cataratas del Iguazú, los Esteros del Iberá y las sierras cordobesas.

Súper Niño 2026-2027: qué provincias podrían tener más lluvias

El fenómeno de El Niño se origina por un calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Este proceso modifica los patrones de circulación atmosférica y puede favorecer lluvias más abundantes en distintas regiones de Sudamérica.

Las proyecciones para la temporada ubican al Litoral argentino entre las zonas de mayor atención. Misiones, Corrientes y Entre Ríos podrían tener precipitaciones superiores al promedio histórico, con posibles efectos en las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay.

En su informe de noviembre de 2026, el Instituto Nacional del Agua (INA) indicó que el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional para noviembre, diciembre y enero prevé lluvias superiores a las normales en gran parte del Litoral. Las mayores probabilidades se concentran en el este de Formosa y Chaco, el noreste de Santa Fe, Corrientes y Misiones.

Misiones, Corrientes y Entre Ríos: impacto posible en el turismo

En Misiones, uno de los principales puntos de atención son las Cataratas del Iguazú. Las lluvias abundantes pueden aumentar el caudal y obligar a modificar los recorridos turísticos. Ante precipitaciones extremas, podrían cerrar temporalmente pasarelas y accesos por razones de seguridad.

En Corrientes, el foco está puesto en los Esteros del Iberá y en las localidades cercanas a grandes cursos de agua. Las crecidas pueden afectar paseos náuticos, circuitos de naturaleza e infraestructura turística, además de representar un riesgo para las comunidades ubicadas en zonas inundables.

Entre Ríos también podría tener lluvias por encima de las habituales. Los destinos de río, las playas y las actividades al aire libre podrían verse condicionados por las precipitaciones y por eventuales crecidas del Paraná y el Uruguay.

El impacto no depende solamente de la cantidad de lluvia, sino también de cómo se distribuyan las precipitaciones, la humedad acumulada en los suelos y el estado de ríos y arroyos. Por eso, una temporada más lluviosa que el promedio no implica necesariamente que todos los destinos sufran inundaciones.

Córdoba: lluvias y precauciones en las sierras

En Córdoba, la atención se concentra especialmente en las regiones serranas. Las tormentas intensas pueden modificar las condiciones para acampar, hacer trekking o circular por caminos rurales.

Las lluvias pueden provocar crecidas repentinas de ríos y arroyos serranos, por lo que se recomienda especial precaución en balnearios naturales, campings y áreas recreativas cercanas a los cursos de agua. También podrían dificultar los traslados por caminos de tierra y alterar excursiones previstas.

Las precipitaciones no necesariamente se distribuirán de manera uniforme en toda la provincia. Antes de realizar actividades al aire libre, será importante consultar los pronósticos locales y los avisos oficiales.