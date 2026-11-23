Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó tormentas fuertes en zonas de cuatro provincias y vientos intensos en sectores de Chubut y Santa Cruz. En el AMBA se espera una jornada cálida, mientras el río Paraná continúa por encima del nivel de evacuación en Santa Fe.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y fuertes vientos para distintas zonas de seis provincias. Se esperan tormentas en San Luis, el noreste de Mendoza, el sur de La Rioja y casi todo Córdoba; además, habrá vientos intensos en el sur de Chubut y el norte y centro de Santa Cruz.

En las áreas bajo alerta por tormentas podrían registrarse fenómenos fuertes o localmente severos, con abundante lluvia en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Tormentas y vientos: las zonas bajo alerta amarilla

El SMN estimó que las precipitaciones acumuladas estarán entre 30 y 70 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. La advertencia alcanza todo San Luis, el noreste de Mendoza, el sur riojano y gran parte de Córdoba.

En una franja del sur de Chubut y del norte y centro de Santa Cruz se esperan vientos de entre 40 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. El fenómeno también se extenderá durante la jornada siguiente.

El nivel del río Paraná y el pronóstico para el AMBA

En el puerto de Santa Fe, el río Paraná bajó tres centímetros en las últimas 24 horas y llegó a los 5,81 metros. Aunque el descenso dio algo de alivio en la zona, el nivel se mantiene por encima de la marca de evacuación, establecida en 5,70 metros.

En contraste con las jornadas lluviosas de las últimas semanas, el Área Metropolitana de Buenos Aires tendrá una ventana de buen tiempo. Para este lunes 23 de noviembre, feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, el SMN pronosticó una jornada algo nublada y una temperatura máxima de 31 grados por la tarde.

El papel de los bosques frente al fenómeno de El Niño

El experto peruano en cambio climático Jorge Torres Padilla señaló que preservar los bosques tropicales es fundamental para proteger los ecosistemas que regulan el clima y afrontar escenarios adversos como el fenómeno de El Niño. También destacó su aporte para reducir riesgos naturales, conservar la biodiversidad y proteger el equilibrio de las cuencas.