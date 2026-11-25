Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 2:00 p. m. · 3 min de lectura

El influencer anunció que dejará su cuenta personal de Instagram y que se enfocará en una fundación orientada principalmente a la salud infantil. La decisión llega después de cuestionamientos sobre algunas de sus campañas solidarias.

Santiago Maratea anunció este miércoles 25 de noviembre que cerrará su cuenta personal de Instagram, donde durante más de una década logró construir una comunidad de millones de seguidores. Sin embargo, su despedida no parece ser definitiva, sino más bien un cambio de escenario desde el cual continuará desarrollando sus actividades.

A través de un video de casi siete minutos, Maratea aseguró que ya no quiere ser influencer y explicó que pretende dedicar el resto de su vida a generar un impacto positivo mediante una fundación orientada principalmente a la salud infantil.

Pero su anuncio llega en un momento particular, después de una serie de cuestionamientos públicos que volvieron a poner bajo la lupa algunas de las campañas solidarias que encabezó durante los últimos años.

Maratea consiguió movilizar importantes sumas de dinero gracias a la colaboración de miles de argentinos. Si bien algunas de sus iniciativas tuvieron resultados positivos, otras generaron controversias e interrogantes sobre el destino de los fondos, la concreción de los proyectos y la rendición de cuentas.

Entre sus iniciativas más resonantes estuvo la colecta organizada en 2023 para afrontar las deudas del Club Atlético Independiente, mediante la creación de un fideicomiso que también estuvo rodeado de cuestionamientos.

El incómodo enfrentamiento con China Ansa

Hace pocas semanas, durante su participación en PH, Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe, Maratea protagonizó un fuerte cruce con la periodista Josefina “China” Ansa.

La periodista lo consultó sobre una colecta destinada a un refugio de animales y los cuestionamientos que habían surgido alrededor de aquella iniciativa. Lejos de responder con tranquilidad, Maratea reaccionó con dureza, generando un incómodo momento televisivo.

El influencer rechazó las sospechas sobre el manejo del dinero. Precisamente, durante su participación en ese programa, anticipó que tenía decidido cerrar su cuenta personal de Instagram.

Si bien aseguró que era una determinación que venía madurando desde hacía tiempo, resulta inevitable preguntarse cuánto pudieron haber influido los cuestionamientos públicos y el desgaste de su imagen en esta decisión.

Una despedida que no parece definitiva

Lo llamativo del anuncio es que Maratea asegura que dejará las redes sociales, pero su nuevo proyecto solidario ya cuenta con su propio espacio en Instagram.

Es decir, abandona su cuenta personal, pero mantiene una plataforma desde la cual podrá continuar comunicándose, promocionando sus iniciativas y convocando a la sociedad.

Entonces, ¿estamos frente a una verdadera despedida o ante una estrategia para reinventarse y renovar su imagen pública?

Cambiar de nombre, cerrar una cuenta o comenzar un nuevo proyecto no significa necesariamente abandonar la exposición mediática. Tampoco implica que los interrogantes surgidos alrededor de algunas iniciativas anteriores deban quedar en el olvido.

En esta nueva etapa, especialmente si vuelve a solicitar aportes económicos a la sociedad, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser pilares fundamentales.

El tiempo dirá si estamos frente a una transformación genuina, una estrategia de reposicionamiento público o una nueva manera de vender expectativas.

Por ahora, la despedida de Santiago Maratea parece tener más de cambio de escenario que de adiós definitivo.