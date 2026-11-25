La Justicia Federal suspendió la transferencia de una parcela en un área natural protegida de categoría roja y remitió el caso a la Corte Suprema. El proyecto está ligado al empresario emiratí Ali Albwardy y a un decreto excepcional del gobernador Claudio Vidal.

La venta de 21 hectáreas frente al glaciar Perito Moreno para desarrollar un hotel de lujo desató una controversia política y judicial en Santa Cruz. La operación involucra al gobierno de Claudio Vidal, al empresario emiratí Ali Albwardy y a una parcela ubicada en un área natural protegida de máxima sensibilidad ambiental.

La Justicia Federal concedió una medida cautelar solicitada por diputados provinciales, frenó la transferencia del terreno y remitió el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la cuestión.

El decreto excepcional de Claudio Vidal y la venta de tierras

En Santa Cruz, el decreto 0994/17 prohíbe la compra de tierras por parte de capitales o empresas extranjeras en áreas protegidas provinciales. Para habilitar la operación, Vidal aprobó una excepción a esa restricción, definida en el decreto como una medida “por única vez y con carácter estrictamente excepcional”.

La decisión fue justificada por una inversión anunciada de 90 millones de dólares y la posible creación de 300 puestos de trabajo. El terreno pertenece a Lacustre del Sud SA, presidida por David Alejandro Laniado. La compradora es ASB Hospitality Calafate S.A.U., una sociedad vinculada a Albwardy Investments.

Albwardy, radicado en Emiratos Árabes Unidos, ya participa en inversiones hoteleras en la Argentina, entre ellas el Four Seasons Hotel Buenos Aires y el Gran Meliá Iguazú, dentro del Parque Nacional Iguazú. En febrero de 2020 se había reunido con el entonces presidente Alberto Fernández y el ministro de Turismo Matías Lammens. En ese encuentro se habló de una inversión de 100 millones de dólares para construir dos hoteles en Misiones y otro en Santa Cruz. Un mes más tarde, la pandemia paralizó gran parte de las actividades.

El proyecto turístico en el área protegida Península de Magallanes

El proyecto se encuentra en un área natural protegida desde 1992. En 2022, por orden de la Corte Suprema, el gobierno de Alicia Kirchner aprobó un plan de manejo para establecer qué actividades podían realizarse en la zona.

El 11 de mayo de 2023, Lacustre del Sud presentó ante el Consejo Agrario Provincial el expediente “Masterplan Lacustre del Sud S.A. - Área Natural Protegida Península de Magallanes - Parque Provincial”. El plan, denominado “Ecocentro de actividades de montaña”, abarca cinco parcelas, identificadas como X, G, W, B e I, sobre el corredor de la ruta provincial 11, camino al Perito Moreno. La propuesta fue planteada como complemento de la oferta del Parque Nacional Los Glaciares, con el que limita.

El masterplan contemplaba 11 miradores, seis ecoalojamientos con 86 cabañas y nueve refugios. De las cabañas, 24 se ubicarían en la parcela G, 20 en la W, 18 en la B y 24 en la I.

La parcela G y las obras previstas frente al glaciar

En marzo, Lacustre del Sud informó que había recibido una oferta por la parcela G y otorgó al Estado provincial el derecho de preferencia “en iguales condiciones a las pactadas con el adquirente”. La propuesta establecía un precio de 3 millones de dólares, con un anticipo del 20 por ciento dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación de la decisión de compra y el pago del saldo 15 días después. La Provincia rechazó la oferta.

En abril, la empresa decidió avanzar con el proyecto para esa parcela. Un informe técnico del Consejo Agrario Provincial indicó que el terreno está en Categoría I, o roja, y que “cualquier intervención debe minimizar el impacto sobre el ecosistema”. Según la Ley de Bosques, esas áreas no deben transformarse.

Pese a esa clasificación, la resolución 185/2026 del Consejo Agrario Provincial autorizó la construcción de 10.958 metros cuadrados. El proyecto incluye un edificio principal o main lodge de 2.605,98 metros cuadrados, cabañas por un total de 3.750 metros cuadrados y un área de servicios de 787,20 metros cuadrados.

El reclamo judicial contra la transferencia del terreno

En junio, Lacustre del Sud comunicó que Albwardy sería el comprador de la parcela G. ASB Hospitality Calafate S.A.U. se constituyó el 27 de julio, con sede en la avenida Corrientes 420, tercer piso, en la Ciudad de Buenos Aires, y un capital de 30 millones de pesos. Su único accionista es ASB Hospitality LLC, de Dubái, vinculada al grupo Albwardy Investment.

En septiembre, Vidal firmó el decreto que habilitó la operación. La decisión recibió cuestionamientos por su carácter excepcional y por el posible trato desigual a otros propietarios de terrenos alcanzados por la protección ambiental. La Fundación Sur presentó un documento ante la Legislatura para pedir que se avance con la derogación de la norma.

“Hicimos un análisis constitucional de ese decreto y nos impactó esa frase ‘por única vez’ y el ‘carácter excepcional’ que exceptúa de una restricción”, dijo Roxana Reyes, exdiputada nacional de la UCR y titular de la Fundación Sur. “Es inconstitucional”, afirmó, y sostuvo que la medida afecta la “igualdad ante la ley”.

Por su parte, los diputados provinciales María Agostina Mora Doldán, Luis Carlos Daniel Alegría, Eloy Echazú y Carlos Alberto Godoy, junto con el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad, presentaron un amparo y solicitaron frenar la venta. El juez federal Claudio Marcelo Vázquez concedió la cautelar, suspendió la transferencia y remitió el expediente a la Corte Suprema.