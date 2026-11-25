Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

Misiones, Formosa y otras cinco provincias están bajo advertencia por tormentas, ráfagas y granizo. En la Patagonia se esperan vientos de hasta 90 kilómetros por hora, mientras que en Perú el oleaje dañó viviendas y alojamientos.

Varias provincias argentinas están bajo alerta por tormentas con ráfagas y granizo, mientras que sectores de la Patagonia podrían registrar vientos de hasta 90 kilómetros por hora. Las condiciones se dan en un contexto de episodios climáticos asociados al fenómeno de El Niño.

Qué provincias argentinas están bajo advertencia

La advertencia por tormentas alcanza a Misiones, Formosa, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis. En tanto, se esperan fuertes vientos en Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas.

En la información disponible no se precisó cuándo podría producirse el pico de las lluvias ni se detallaron acumulados de agua previstos para las provincias mencionadas.

El oleaje causó daños en la costa norte de Perú

En una zona turística del norte de Perú, cerca de la frontera con Ecuador, el fuerte oleaje del Pacífico se extendió durante cinco días consecutivos y provocó daños graves en al menos 15 alojamientos y 12 viviendas. Las autoridades informaron que los episodios están asociados al fenómeno de El Niño.

Una comisión científica que estudia el fenómeno señaló a mediados de noviembre que el nivel del Pacífico frente a la costa norte peruana permanecerá unos 40 centímetros por encima de sus valores normales. Esa condición, combinada con las mareas, aumentaría los riesgos de inundaciones y erosión en las playas.