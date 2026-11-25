Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

El Papa creó un nuevo servicio para acompañar a personas detenidas y puso al frente al arzobispo de Buenos Aires. La decisión se anunció después de su visita a la cárcel de Devoto.

Tras visitar la cárcel de Devoto durante su paso por la Argentina, el papa León XIV dispuso una reorganización de la pastoral penitenciaria de la Iglesia y designó como coordinador al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva.

La iniciativa transforma un servicio histórico dedicado al acompañamiento espiritual, humano y social de las personas detenidas, tanto dentro como fuera de los centros de detención.

Un nuevo servicio para la pastoral penitenciaria

La decisión suprime la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica (ICCPPC) e instituye el Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria. El organismo estará vinculado al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y será coordinado por García Cuerva.

Entre sus tareas estarán la formación de agentes pastorales y la promoción del diálogo con las instituciones vinculadas al ámbito penitenciario.

La visita de León XIV a la cárcel de Devoto

Durante su recorrido por la Argentina, León XIV visitó la cárcel de Devoto, donde fue recibido por los últimos 72 presos que permanecían allí antes del traslado definitivo de todos los internos a Marcos Paz. En el encuentro, escuchó los testimonios de tres detenidos y les dirigió un mensaje de redención.