Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

Este miércoles 25 de noviembre se acreditan jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, AUH, AUE, SUAF y Prestación por Desempleo. El calendario de pagos depende del tipo de beneficio y la terminación del DNI.

La ANSES informó quiénes cobran este miércoles 25 de noviembre. El cronograma incluye jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), asignaciones familiares del SUAF y la Prestación por Desempleo.

La fecha de cobro se determina según el tipo de prestación y la terminación del DNI. Los pagos se acreditan automáticamente en la cuenta o boca de pago correspondiente, sin necesidad de realizar trámites adicionales para cobrar el bono extraordinario ni las asignaciones ya liquidadas.

Quiénes cobran jubilaciones y pensiones este miércoles

Este miércoles cobran las personas que reciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo y tienen el DNI terminado en 2 o 3.

Fechas de cobro de AUH, AUE y SUAF

Los beneficiarios de la AUH con DNI terminado en 9 cobran hoy. También perciben la prestación las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) con documento finalizado en 9.

En el caso de las Asignaciones Familiares del SUAF, hoy cobran los trabajadores registrados cuyo DNI termina en 9.

Prestación por Desempleo y otras asignaciones

La Prestación por Desempleo se paga a quienes tienen el DNI terminado en 0 o 1.

Además, dentro de los períodos vigentes, pueden cobrar hoy todas las terminaciones de DNI correspondientes a otras asignaciones.