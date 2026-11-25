Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 9:53 a. m. · 2 min de lectura

El relevamiento registró 251 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 11 trans y travesticidios y 30 femicidios vinculados de hombres y niños. Organizaciones sociales reclaman políticas públicas de prevención y protección.

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Argentina, la fecha encuentra nuevamente a las organizaciones sociales movilizadas y con una cifra alarmante: 292 víctimas fatales de la violencia de género durante el último año.

Según el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, perteneciente a La Casa del Encuentro, entre el 25 de noviembre de 2025 y el 22 de noviembre de 2026 se registraron 251 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 11 trans y travesticidios y 30 femicidios vinculados de hombres y niños.

Como consecuencia de estos crímenes, 332 hijos e hijas quedaron sin sus madres, de los cuales 189 son menores de edad.

Uno de los datos más preocupantes es que 31 víctimas habían denunciado previamente a sus agresores y en 16 casos existían medidas cautelares vigentes. Una realidad que pone en debate la eficacia de los mecanismos de protección y el seguimiento de las denuncias.

En 112 casos, los agresores eran las parejas de las víctimas y en otros 35, sus exparejas.

En esta jornada, distintas organizaciones sociales vuelven a las calles para reclamar políticas públicas de prevención, asistencia psicológica y económica, acompañamiento judicial y mayores herramientas de protección para quienes atraviesan situaciones de violencia.

La fecha recuerda a las hermanas Mirabal, tres activistas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En 1999, las Naciones Unidas reconocieron oficialmente esta conmemoración.

Es importante recordar que la violencia contra las mujeres no comienza necesariamente con una agresión física. También se manifiesta mediante amenazas, humillaciones, manipulación, aislamiento, control económico y maltrato psicológico.

Detrás de cada estadística hay una vida arrebatada, una familia destrozada, hijos que crecen sin sus madres y una historia que jamás debió terminar de esa manera.

A más de once años de la primera movilización masiva de Ni Una Menos en Argentina, una pregunta continúa sin encontrar respuesta: ¿cuántas mujeres más deberán perder la vida para que los mecanismos de prevención y protección sean verdaderamente efectivos?

En Argentina, quienes atraviesan situaciones de violencia de género pueden comunicarse gratuitamente con la Línea 144, disponible las 24 horas. Ante una emergencia, deben llamar al 911.