El Observatorio La Casa del Encuentro contabilizó 292 víctimas entre el 25 de noviembre de 2025 y el 22 de noviembre de 2026. El informe detalló vínculos con los agresores, lugares de los crímenes y cifras por provincia, en un contexto de críticas por la abstención argentina en una votación de la ONU.

El Observatorio La Casa del Encuentro informó que Argentina registró 292 víctimas de femicidios, femicidios vinculados y transfemicidios entre el 25 de noviembre de 2025 y el 22 de noviembre de 2026. La organización difundió los datos en el marco del 25 de noviembre y cuestionó que el Gobierno de Javier Milei se abstuviera, el 18 de noviembre, en una votación de las Naciones Unidas sobre medidas para prevenir y eliminar las violencias contra mujeres y niñas.

“¿Cuántas vidas más costará seguir negando la violencia?”, planteó la organización. Según el relevamiento, el grupo de edad con más víctimas fue el de 31 a 50 años, con 120 casos; le siguieron las personas de 19 a 30 años, con 65, y las de 51 a 65 años, con 37.

Femicidios en Argentina: edades y modalidades registradas

En cuanto a las modalidades de los crímenes, el informe consignó 74 víctimas baleadas, 60 apuñaladas, 38 golpeadas, 18 estranguladas y 12 asfixiadas. También registró 11 casos de personas incineradas, 9 degolladas y 5 descuartizadas; en otros 13, no hubo datos sobre la modalidad.

El vínculo más frecuente entre las víctimas y los femicidas fue el de pareja o expareja, con el 56,11 por ciento de los casos. En el 15,65 por ciento no se identificó un vínculo aparente; en el 12,98 por ciento el agresor era conocido o vecino, y en el 15,27 por ciento era un familiar, entre ellos hijos o hijastros, padres o padrastros y otros parientes no detallados.

La vivienda, principal escenario de los crímenes

El 63,74 por ciento de los casos ocurrió en la vivienda de la víctima o en la que compartía con el agresor. El 8 por ciento tuvo lugar en la vía pública, el 5,73 por ciento en un campo o descampado y el 4,96 por ciento en la casa del femicida. Los casos restantes se distribuyeron entre vehículos, predios, otras viviendas, rutas, lugares de trabajo, ríos o diques, basurales y pozos, entre otros sitios.

Las provincias con más casos registrados fueron Buenos Aires, con 86; Santa Fe, con 42; Salta, con 17; Córdoba, con 16; Tucumán, con 15; y Santiago del Estero, con 13. Chaco y Mendoza contabilizaron 9 cada una; Corrientes y Entre Ríos, 8, y Misiones, 7.

Denuncias previas y medidas de protección

El relevamiento indicó que 31 víctimas, el 11,83 por ciento, habían realizado una denuncia previa, mientras que 16, el 6,11 por ciento, tenían vigente una medida cautelar de prevención. Casi el 5 por ciento de los femicidas pertenecía o había pertenecido a las fuerzas de seguridad, un factor asociado a una mayor probabilidad de acceso a armas de fuego.

Además, el informe señaló que el 8 por ciento de los casos presentaba indicios de abuso sexual y otro 8 por ciento se produjo en un contexto de narcocriminalidad. Se registraron 11 transfemicidios, 7 víctimas embarazadas y 45 femicidas que se quitaron la vida después del asesinato.

En Córdoba, una mujer de 39 años sufrió quemaduras en el 30 por ciento del cuerpo tras un ataque atribuido a su expareja, de 45 años, quien tenía antecedentes por violencia familiar y fue detenido. La víctima permanecía en estado crítico. En otro caso ocurrido en la misma provincia, una mujer de 31 años denunció a su expareja por incumplir una restricción perimetral; el hombre la persiguió y la apuñaló frente a una comisaría.

Concientización y acceso a recursos contra la violencia

Un estudio impulsado por la Fundación Instituto Natura, Avon y la consultora Quiddity indicó que el 88 por ciento de las mujeres atravesó situaciones de violencia. El 53 por ciento dijo haber vivido discriminación o violencia de género, pero la proporción subió al 88 por ciento cuando se consultó por situaciones concretas. El informe señaló que cerca de una de cada tres mujeres no identifica espontáneamente esas experiencias como violencia.

El estudio también encontró que solo 3 de cada 10 personas alcanzan niveles altos de conciencia sobre el tema: el 41,3 por ciento de las mujeres y el 20,9 por ciento de los varones. Entre las principales dificultades, destacó el desconocimiento de recursos como la Línea 144 y las Comisarías de la Mujer.

La Casa del Encuentro cuestionó la falta de acciones estatales de visibilización, concientización y prevención. “Cuando este se retira, basando sus decisiones en falacias referidas a la inexistente ideología de género e igualdad de los sexos, entre otros pretextos, nuestro rol se vuelve imprescindible”, expresó la organización.

“Un nuevo 25N y las violencias hacia las mujeres, niñas, adolescentes y diversidades aumentan exponencialmente ante la negación, la mentira y la despreocupación de un Estado que, además de basar sus discursos en falacias, se abstiene de votar en las Naciones Unidas por incrementar las medidas de prevención y erradicación de las violencias hacia mujeres y niñas. Vergüenza y dolor, nacional e internacionalmente al ver que tanto los femicidios como los intentos ascienden a cifras nunca vistas en nuestro país”, señalaron desde La Casa del Encuentro.

La organización advirtió que “Un femicidio o 300, no son solo números ya que nadie debería ser asesinada por su condición de mujer. Pero lamentablemente cada vez son más y los índices relevados espantan; intentos diarios de femicidios, violencias efectivas en todos los ámbitos y los discursos de odio que las habilitan, crean un mundo en el que se hace difícil vivir sin miedo. ¿Hasta cuándo seguiremos contando? ¿Cuál es el límite? Tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias; no es inseguridad, son derechos humanos y así exigimos que se trate”.

En las conclusiones, La Casa del Encuentro reclamó “erradicar las violencias desde lo social, cultural, educativo, económico, político y simbólico” y subrayó la importancia del compromiso estatal y social, así como del papel de los medios de comunicación. “De la violencia se puede salir siempre de forma colectiva y con un Estado presente. Nosotras continuaremos reclamando y trabajando por las mujeres, niñas y niños, diversidades, migrantes, personas con discapacidad e integrantes de los pueblos originarios”, cerró la organización.

Quienes atraviesen una situación de violencia de género, o conozcan a alguien que necesite ayuda, pueden comunicarse de manera gratuita y confidencial con la Línea 144, disponible las 24 horas en todo el país.