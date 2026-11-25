Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 9:40 a. m. · 2 min de lectura

La ANMAT prohibió la venta y distribución de un aerosol deportivo por irregularidades sanitarias. También suspendió medicamentos con rosiglitazona por posibles riesgos cardiovasculares.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de un aerosol frío de uso deportivo y suspendió un principio activo utilizado para el tratamiento de la diabetes, tras detectar irregularidades sanitarias y posibles riesgos para la salud.

Las medidas fueron oficializadas este miércoles 25 de noviembre mediante las disposiciones 7556/2026 y 7557/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y tienen alcance en todo el territorio nacional.

El primero de los productos afectados es el Spray Frío GMP, de 440 mililitros, utilizado habitualmente para aliviar dolores y molestias producidas durante la actividad física.

La investigación comenzó tras una denuncia por su comercialización a través de plataformas digitales. Durante una inspección realizada en Rosario, provincia de Santa Fe, se encontraron 31 unidades que carecían de información sobre el lote, el fabricante responsable y las correspondientes autorizaciones sanitarias.

Ante la imposibilidad de garantizar su composición, calidad y seguridad, la ANMAT prohibió su utilización, venta y distribución en todo el país. Además, inició actuaciones administrativas contra las firmas involucradas. Disposición 7556/2026 +1

Por otra parte, el organismo suspendió la elaboración, importación, comercialización y utilización de la rosiglitazona, un principio activo empleado en el tratamiento de la diabetes tipo 2.

La decisión se tomó luego de evaluar investigaciones científicas que advierten sobre un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares, entre ellas infartos de miocardio e insuficiencia cardíaca.

La disposición establece la cancelación de los registros sanitarios de todos los medicamentos que contengan rosiglitazona, tanto de manera individual como combinada con otros principios activos. Asimismo, los laboratorios deberán retirar inmediatamente esos productos del mercado. C5N +1

Se recomienda a los pacientes que reciben tratamientos con rosiglitazona comunicarse cuanto antes con su médico para establecer una alternativa terapéutica segura y no modificar la medicación por cuenta propia.

Las medidas buscan proteger la salud de la población y evitar la exposición a productos que podrían representar un riesgo para los consumidores.