Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 4 min de lectura

El organismo ordenó retirar del mercado un aerosol sin registro sanitario y suspendió un medicamento para la diabetes por sus riesgos cardiovasculares. Las medidas alcanzan a productos y actividades en todo el país.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país la comercialización y el uso de un aerosol deportivo sin registro sanitario. Además, suspendió la elaboración, importación, comercialización y uso de la rosiglitazona, un medicamento oral para tratar la diabetes asociado a riesgos cardiovasculares.

Las medidas quedaron oficializadas mediante las disposiciones 7556/2026 y 7557/2026, publicadas en el Boletín Oficial. La prohibición del aerosol alcanza a todos los lotes del producto identificado como SPRAY FRIO, GMP, Industria Argentina, contenido neto 440 mililitros.

ANMAT prohibió un aerosol deportivo sin registro sanitario

La investigación se inició tras una denuncia por la venta del producto en plataformas digitales y derivó en una inspección en un depósito de MDF S.R.L., en Rosario, Santa Fe. Allí, los inspectores encontraron 31 unidades.

De acuerdo con la disposición, los envases no informaban el lote, el fabricante o importador responsable ni los números de registros sanitarios. La falta de esos datos impedía verificar las condiciones de elaboración, la composición, la seguridad y la trazabilidad del aerosol.

Las actuaciones también determinaron que MDF S.R.L. había ofrecido el producto en sitios de venta online. La representante de la firma manifestó que las publicaciones habían sido dadas de baja porque la empresa no tenía las autorizaciones necesarias para comercializarlo.

Investigación en Rosario y medidas contra la distribuidora

La representante indicó que el aerosol era provisto por una persona con domicilio en Lanús, provincia de Buenos Aires, y que llegaba terminado a la distribuidora, donde se le incorporaba la marca GMP. La ANMAT constató que ni la firma ni el proveedor tenían las habilitaciones sanitarias requeridas para actividades vinculadas con la elaboración y comercialización de productos médicos.

Por ese motivo, el organismo dispuso la apertura de sumarios sanitarios contra MDF S.R.L. y Jorge Omar Kazlauskas. Las 30 unidades que permanecieron en el depósito después de que los inspectores tomaran una muestra quedaron inhibidas preventivamente para su uso, comercialización y distribución.

La resolución también prohibió a MDF S.R.L. realizar actividades de distribución y comercialización de productos médicos destinados al tránsito interjurisdiccional.

Suspensión de la rosiglitazona por riesgos cardiovasculares

Mediante la Disposición 7557/2026, la ANMAT suspendió en Argentina la elaboración, importación, comercialización y uso de la rosiglitazona. La decisión comprende tanto el ingrediente farmacéutico activo como todas las especialidades medicinales que lo contengan, solo o combinado con otras sustancias.

La medida se basó en una revisión del perfil de seguridad del medicamento, que incluyó antecedentes internacionales y datos de farmacovigilancia. Según la evaluación del organismo, persisten riesgos cardiovasculares y no se identificaron medidas adicionales que permitan reducirlos de manera suficiente.

El informe técnico incorporó recomendaciones de la Red de Puntos Focales de Farmacovigilancia de las Américas, que había planteado revisar la permanencia del compuesto en el mercado por la posibilidad de eventos cardiovasculares adversos. La disposición también señala que distintas agencias regulatorias internacionales retiraron o suspendieron productos con rosiglitazona tras analizar información sobre su seguridad y eficacia.

Reportes de reacciones adversas y retiro del mercado

Como parte de la evaluación, la ANMAT consultó VigiBase, la base mundial de notificaciones de sospechas de reacciones adversas administrada por el Uppsala Monitoring Centre. El relevamiento identificó 93.204 reportes asociados a la rosiglitazona, dentro de una base que reúne más de 40 millones de notificaciones.

Cerca del 70 por ciento de esos reportes correspondía a la categoría de “Trastornos Cardíacos”. Entre las reacciones adversas notificadas con más frecuencia figuraban el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca congestiva. La disposición aclara que esos registros no prueban por sí mismos una relación causal individual en cada caso, sino que forman parte de la evaluación regulatoria del riesgo.

Al momento del análisis, el registro sanitario argentino incluía un producto con rosiglitazona como ingrediente activo: GLIMIDE 8 MG, del Laboratorio Beta S.A., inscripto bajo el certificado número 48.816. Se comercializaba en comprimidos recubiertos de 8 miligramos, en blísteres de 30 unidades.

La disposición entrará en vigencia el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial. Desde ese momento, quedarán canceladas las autorizaciones de comercialización y las inscripciones registrales de los certificados vigentes que contienen rosiglitazona. Los laboratorios titulares deberán retirar sus productos del mercado de inmediato e informar al Instituto Nacional de Medicamentos qué acciones realizaron para cumplir la medida.

La ANMAT tampoco admitirá nuevos trámites de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales para productos que contengan este ingrediente farmacéutico. El incumplimiento podrá derivar en sanciones previstas en la Ley 16.463 y el Decreto 341/92.