Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

La víctima sufrió graves mordeduras en una pierna, recibió 26 puntos de sutura y fue sometida a una intervención quirúrgica. Vecinos la auxiliaron y la trasladaron a un sanatorio.

Una joven fue atacada por dos perros pitbull en Ushuaia y sufrió heridas de gravedad, principalmente en una pierna. La víctima debió ser hospitalizada, recibió 26 puntos de sutura y fue operada para tratar las lesiones.

El episodio ocurrió este lunes en las inmediaciones de Vuelta de Obligado al 2600, cuando la chica regresaba a la vivienda que alquila en la capital de Tierra del Fuego. Los animales se abalanzaron sobre ella, la mordieron y provocaron que cayera mientras pasaba por una escalera.

Vecinos auxiliaron a la joven tras el ataque

La joven logró ponerse de pie y llegar hasta el interior de la propiedad, pero los perros la siguieron, entraron detrás de ella y continuaron mordiéndola. Sus gritos alertaron a varios vecinos, que se acercaron y consiguieron apartar a los animales.

Después de liberarla, los vecinos pidieron asistencia médica. Según fuentes del caso, el servicio de emergencia no llegó al lugar, por lo que las mismas personas que la rescataron la trasladaron por sus propios medios al Sanatorio San Jorge.

La joven fue operada por las heridas de las mordeduras

Debido a la magnitud de las lesiones, el equipo médico le brindó atención de urgencia y la sometió a una intervención quirúrgica para contener el cuadro causado por las mordeduras. Hasta el momento, no trascendió si fueron identificados los dueños de los perros.

Qué establece la ordenanza sobre perros en Ushuaia

La Ordenanza Municipal 4800, aprobada por el Concejo Deliberante de Ushuaia, prohíbe la presencia de perros sueltos en la vía pública y establece que deben permanecer dentro de viviendas o predios debidamente cercados.

La norma también dispone que los animales solo pueden circular por espacios públicos acompañados por sus propietarios o sujetos con correa. Para las razas consideradas potencialmente peligrosas, establece el uso obligatorio de bozal.

Además, indica que las denuncias por mordeduras deben incorporarse al registro municipal del animal y que el nombre del propietario se incluirá en un listado de dueños de perros mordedores. Si un animal reincide en las agresiones, un profesional veterinario debe determinar qué medidas seguir para reducir futuros riesgos para la integridad física de personas o animales.