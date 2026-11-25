Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

La Provincia busca información que permita esclarecer el doble crimen de los adolescentes, asesinados en Florencio Varela en 2025. La causa sigue sin detenidos ni imputados.

El Gobierno bonaerense ofrece una recompensa de $10 millones a quienes aporten datos fehacientes que permitan esclarecer los homicidios de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, los adolescentes de 16 y 14 años cuyos cuerpos fueron hallados en un descampado de Florencio Varela en febrero de 2025.

Los jóvenes fueron encontrados debajo de un puente, cerca de la fábrica de baterías Champion y de la plaza de Bosques. La medida fue anunciada por la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas.

Cómo aportar datos por el crimen de Paloma y Josué

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad. Quedan excluidos funcionarios y empleados públicos, así como integrantes en actividad, retirados o exmiembros de las fuerzas armadas, de seguridad o de inteligencia.

Quienes tengan información pueden comunicarse al 221 429-3015. Tanto los datos aportados como el trámite para cobrar la recompensa son confidenciales y de acceso restringido. La identidad de los testigos también será resguardada. Para acceder al pago, la persona debe manifestarse desde su primera declaración ante las autoridades.

Una causa sin detenidos ni imputados

El expediente está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción numero 1 Descentralizada de Florencio Varela. A 663 días del hecho, la investigación no tiene detenidos ni imputados.

Paloma y Josué eran vecinos y estudiaban en la Escuela Secundaria numero 63 de Bosques. Fueron vistos por última vez el 30 de enero de 2025. Habían dicho que irían al gimnasio y, dos días después, un vecino encontró sus cuerpos en un terreno próximo al puente de Bosques, junto a las vías del tren Roca.

Los padres de Josué, que cursaba segundo año, denunciaron su desaparición al 911 tras su prolongada ausencia. Omar Gallardo, padre de Paloma, quien iba a quinto año, señaló que su hija fue vista por última vez cerca de las 18, cuando se dirigía al gimnasio, ubicado a unas siete cuadras de la plaza. Como no volvió a su casa, la familia se preocupó alrededor de las 21 y realizó una denuncia telefónica a través de la línea 145.

Las cámaras y las hipótesis sobre el doble homicidio

Tras una intensa búsqueda, los cuerpos fueron hallados debajo del puente. Efectivos de la comisaría de la zona y peritos de la fuerza bonaerense trabajaron durante varias horas en el lugar. La hipótesis más firme sostiene que se trató de un "doble homicidio".

Las cámaras de seguridad captaron a los adolescentes antes de que llegaran al gimnasio. La secuencia comienza cerca de las 18.05 del 30 de enero, cuando una cámara los registra en una esquina de una zona residencial próxima a sus casas. Diez minutos después aparecen cerca del puente de Bosques, delante de un colectivo. Luego se los ve cruzar las vías del Ferrocarril Roca a la altura de la avenida Calchaquí.

En un primer momento, la Policía analizó si se trataba de un doble homicidio o de un asesinato seguido de suicidio. Esta última posibilidad habría quedado descartada por el informe forense. Además, no se encontraron en el lugar los teléfonos celulares de los adolescentes ni una mochila de Josué, por lo que el robo seguido de muerte orientó inicialmente la investigación.

Qué revelaron las autopsias y las pesquisas

Las autopsias determinaron que ambos murieron por un traumatismo grave de cráneo causado con un objeto contundente. Durante los últimos 22 meses, la investigación examinó distintas líneas, entre ellas a personas en situación de calle que solían permanecer en el descampado, una congregación religiosa que funcionaba cerca del lugar y registros telefónicos y de redes sociales. Ninguna de esas medidas permitió establecer un vínculo concreto con los crímenes.

Las cámaras también registraron a varias personas en los alrededores del descampado. Sin embargo, las distintas prendas que vestían los hombres filmados y las contradicciones entre algunas declaraciones impidieron identificarlos de manera concluyente.

En la causa también fue identificado un sospechoso con las iniciales H.C. Un vecino había dicho que lo señalaba por comentarios escuchados en su barrio y en la televisión, aunque no pudo recordar de dónde provenía la información.