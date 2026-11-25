La vacuna no está prohibida para las personas mayores de 60 años, pero no se recomienda de manera rutinaria. Un infectólogo explicó qué factores se evalúan antes de indicar la aplicación.

Con la llegada de las altas temperaturas, aumenta la presencia de mosquitos y vuelve la preocupación por el dengue. Aunque existen vacunas para prevenir la enfermedad, no se recomiendan para todos los grupos de la población: en la Ciudad de Buenos Aires, la indicación excluye de la aplicación rutinaria a mayores de 60 años, entre otros sectores.

El médico infectólogo Rodrigo Moreyra (MN 175448) explicó que la vacuna no está prohibida para las personas de esa edad, sino que no se recomienda de forma general. La razón es la falta de estudios específicos que permitan establecer su eficacia en ese grupo.

Por qué no se recomienda la vacuna contra el dengue a mayores de 60

Según Moreyra, la evidencia utilizada para validar la vacuna se obtuvo principalmente en población pediátrica y luego se extendió a personas de hasta 60 años. “los estudios científicos que se hicieron para validar la vacuna están hechos principalmente en población pediátrica, entre los 4 y los 16 años aproximadamente, y esos datos después están traspolados a población entre 16 y 60 años”.

El especialista añadió que “no hay estudios que validen la eficacia de la vacunación en mayores de 60”. Y aclaró: “Eso no quiere decir que si una persona mayor de 60 años se quiere vacunar no lo puede hacer o que le genere algún tipo de daño, sino que en realidad, como no hay un sustento científico establecido per se, no es una indicación de rutina”.

Qué factores se evalúan antes de vacunar a una persona mayor

Una persona mayor de 60 años puede solicitar la vacuna, aunque la decisión requiere una evaluación individual. “Habitualmente, si la persona tiene más de 60 años y solicita la vacuna, hay que evaluar algunas otras cuestiones. Por ejemplo, el estado de salud en general, es decir, que esté bien de sus defensas, que no sea un inmunocomprometido, ni que tenga algún tipo de enfermedad de base que sea severa”, indicó Moreyra.

También se considera el motivo de la vacunación: si se busca una protección preventiva o si la persona viajará a una zona endémica o con altas probabilidades de exposición al dengue. Además, puede evaluarse la aplicación cuando una infección podría agravar una enfermedad de base.

“También habría que evaluar si la vacunación es solo preventiva o se quiere aplicar porque se va a algún área endémica o con altas probabilidades de contacto con dengue. También puede indicarse la vacunación cuando una infección por dengue podría agravar la enfermedad de base del paciente. En esos casos, se recomienda la vacunación. Pero si no, tratamos de no aplicarla en mayores de 60, dado que no hay una evidencia científica que sustente que la vacunación sea efectiva y produzca los anticuerpos necesarios para disminuir el riesgo”, concluyó el infectólogo.