Un informe de Naciones Unidas estimó que 47.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares durante 2025. África registró la tasa más alta y la reducción de estos crímenes avanza más lento que la de los homicidios en general.

Unas 47.000 mujeres y niñas fueron asesinadas intencionadamente por sus parejas o por integrantes de sus familias durante 2025, según un informe de Naciones Unidas difundido antes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El promedio equivale a cinco víctimas por hora y 129 por día.

El documento, elaborado por ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), señala que el hogar continúa siendo "el lugar más peligroso para una mujer o una niña". De los 78.000 femicidios registrados en el mundo durante ese año, el 60 por ciento fue cometido por una pareja o un familiar de la víctima.

África tiene la tasa más alta de femicidios en el ámbito privado

Las mujeres y las niñas "no están a salvo del femicidio en ninguna región", advirtió Naciones Unidas. África presentó la tasa más alta de asesinatos a manos de parejas o familiares, con 2,9 víctimas por cada 100.000 mujeres.

En América se registraron 1,4 víctimas por cada 100.000 mujeres; en Oceanía, 1,1; en Asia, 0,6; y en Europa, 0,5. "Llevamos demasiado tiempo viendo estadísticas alarmantes", señaló Monica Juma, directora ejecutiva de la UNODC.

"Las actitudes aterradoras, las normas sociales y el fracaso de las garantías institucionales crean un entorno en el que asesinar a una esposa, una hija, una madre o una hermana se convierte en algo 'tolerable'. Para cambiar esta realidad es necesaria una acción sostenida en todos los niveles de la sociedad", sostuvo Juma.

La violencia previa y las señales de alerta

ONU Mujeres advirtió que "el femicidio rara vez es un acto aislado": en muchos casos, es "la culminación de un largo período de violencia, amenazas y maltrato que podría haberse evitado". Sin embargo, muchas mujeres que sufren violencia física o sexual no buscan ayuda de familiares, comunidades ni autoridades.

La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, reclamó que las mujeres y las niñas puedan denunciar de manera segura, acceder a protección y recibir apoyo antes de que sea demasiado tarde. "Cuando no se registran las señales de alerta, no se investigan adecuadamente los casos, no se protege a las mujeres y niñas y no se lleva a las personas responsables ante la justicia, las consecuencias pueden ser fatales", afirmó.

"Debemos garantizar que las mujeres y niñas puedan denunciar la violencia de forma segura, acceder a la protección y recibir apoyo antes de que sea demasiado tarde. Cuando no se registran las señales de alerta, no se investigan adecuadamente los casos, no se protege a las mujeres y niñas y no se lleva a las personas responsables ante la justicia, las consecuencias pueden ser fatales", afirmó Bahous.

Bahous sostuvo que cada oportunidad perdida de defender el derecho a la seguridad de mujeres y niñas representa "un fracaso de la justicia y del deber más fundamental de la ley: proteger la vida de las mujeres y las niñas". También pidió "actuar con urgencia para garantizar que no se pase por alto ninguna señal de alerta, que ninguna sobreviviente quede sin protección y que ningún agresor eluda su responsabilidad".

La baja de femicidios no refleja necesariamente una mejora

Si bien los homicidios disminuyeron a nivel mundial, los femicidios bajaron a un ritmo más lento. Entre 2010 y 2025, las tasas de homicidio descendieron casi dos veces más rápido que las de femicidio en América y alrededor de 1,5 veces más rápido en Europa.

La estimación de 47.000 mujeres y niñas asesinadas en el ámbito privado en 2025 es inferior a las 50.000 víctimas calculadas para 2024. Sin embargo, Naciones Unidas explicó que la diferencia se debe, en gran medida, a una mejora en la disponibilidad de datos nacionales y no necesariamente a una disminución real de los casos.