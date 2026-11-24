Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 3 min de lectura

La caída del pelo no siempre representa una preocupación exclusivamente estética. Detrás del temor a perder cabello puede existir una inquietud más profunda vinculada con el paso del tiempo y el envejecimiento. Así lo indican distintas investigaciones europeas que analizaron cómo

La caída del pelo no siempre representa una preocupación exclusivamente estética. Detrás del temor a perder cabello puede existir una inquietud más profunda vinculada con el paso del tiempo y el envejecimiento. Así lo indican distintas investigaciones europeas que analizaron cómo viven los hombres la pérdida capilar y de qué manera impacta en su autoestima, su atractivo y su percepción personal.

Aunque muchas veces la calvicie se relaciona con los complejos físicos, los resultados de estos trabajos muestran que también puede despertar miedo a parecer mayor. Los investigadores encontraron que perder el pelo modifica la forma en que algunos hombres perciben su imagen y puede afectar su confianza, incluso cuando no buscan ayuda para afrontar ese cambio.

Por qué los hombres relacionan la calvicie con el envejecimiento

Una investigación publicada en 2005 en la revista Current Medical Research and Opinion analizó la relación entre la caída del cabello y la percepción de la propia imagen masculina. El trabajo fue realizado por un equipo europeo encabezado por Mariola Alfonso, junto con otros investigadores.

Para el estudio, se encuestó telefónicamente a 1.536 hombres de entre 18 y 45 años de Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido. De ese total, 729 participantes manifestaron que estaban perdiendo pelo y sus respuestas permitieron conocer las principales preocupaciones asociadas con ese proceso.

Los resultados mostraron que el cabello ocupa un lugar importante en la imagen personal. Más del 70% de los hombres que notaban una pérdida capilar consideraba que el pelo era una parte relevante de su apariencia, mientras que el 62% creía que quedarse calvo podía perjudicar su autoestima.

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Entre las preocupaciones más frecuentes, el 43% mencionó el temor a perder una parte importante de su atractivo. Además, el 42% manifestó miedo a quedarse calvo y el 37% relacionó directamente la caída del cabello con la posibilidad de envejecer.

Qué dice un estudio reciente sobre la pérdida de cabello y la autoestima

Una investigación publicada en 2024 en la revista Skin Health and Disease profundizó en el impacto emocional de la calvicie masculina. El trabajo fue realizado por especialistas del Centro de Investigación sobre la Apariencia de la Universidad del Oeste de Inglaterra, en Bristol, junto con la asociación Alopecia UK.

En esta oportunidad, los investigadores encuestaron por internet a 177 hombres de entre 17 y 79 años residentes en Reino Unido. De los participantes, 83 tenían alopecia androgenética, conocida como calvicie común, y 94 presentaban alopecia areata, una enfermedad autoinmune.

Entre los hombres con calvicie común, cerca de un tercio aseguró sentirse menos atractivo. Los autores observaron que esa percepción estaba especialmente relacionada con la sensación de tener una apariencia más envejecida.

Uno de los participantes describió su experiencia de esta manera: "Siento que la gente me juzga por mi caída del pelo. Que parezco mayor y físicamente menos atractivo por ello".

Los investigadores también señalaron que ciertas normas sociales asociadas con la masculinidad pueden llevar a los hombres a minimizar sus preocupaciones físicas y evitar pedir ayuda. De hecho, más de la mitad de los encuestados había perdido confianza, aunque muy pocos habían buscado apoyo.

Qué pueden hacer los hombres para afrontar la calvicie

Los estudios también analizaron las distintas maneras en que los participantes intentaron enfrentar la pérdida capilar. En la investigación europea de 2005, menos del 10% seguía algún tratamiento y tres de cada cuatro hombres nunca habían probado uno.

Sin embargo, entre los 73 participantes que realizaron tratamientos y percibieron resultados, entre el 43% y el 59% manifestó mejoras en su autoestima y en la percepción de su atractivo.

En el trabajo británico, algunos hombres contaron que raparse completamente la cabeza les permitió aceptar mejor el cambio y disminuir la ansiedad que les provocaba intentar disimular la pérdida de cabello.