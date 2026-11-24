La influencer rosarina, seguida por más de 205.000 personas por sus recetas económicas, contó que le ofrecieron hasta 1.400.000 pesos por semana para promocionar casinos online. Su decisión tomó relevancia mientras el Senado debe tratar un proyecto de prevención de la ludopatía.

Daiana Bernengo, una influencer rosarina que comparte recetas económicas y rendidoras, rechazó una oferta para promocionar casinos online. Aunque reconoció que el dinero podría acercarla a su objetivo de comprar un terreno y construir una casa, sostuvo: “No puedo incentivarte a economizar y después incentivarte a que gastes tu sueldo o lo último que tenés en apuestas”.

La cocinera reúne más de 205.000 seguidores en Instagram, donde publica bajo el nombre @una_valientemujer. Se presenta como “mamá de 4 princesas” y comparte preparaciones pensadas para quienes necesitan organizar sus comidas con pocos recursos o no tuvieron la oportunidad de aprender a cocinar.

La oferta de los casinos online y la decisión de la influencer

Bernengo contó que le propusieron pagarle 200.000 pesos por cada historia y hasta adelantarle una semana de trabajo, lo que representaría 1.400.000 pesos semanales. “Es una locura”, expresó en un video que difundió en sus redes.

La influencer explicó que el ofrecimiento era tentador porque podría resolver sus necesidades económicas en el corto plazo. Sin embargo, afirmó que no coincide con el mensaje que construyó a partir de sus recetas: “Mi contenido principal, el que a la gente más le gusta, son las recetas. Grabo lo que cocino todas las noches para la cena, doy tips para que sea económico y rendidor”.

“Yo si lo hiciera en tres meses me compro un terreno o podría vivir sin preocupaciones. Pero yo les digo que no, porque como les dije desde el principio mi mensaje es genuino, natural y real”, agregó. También sostuvo que las apuestas “enferman familias, destruyen jóvenes, se convierte en vicio”.

El objetivo de Daiana Bernengo: comprar un terreno y construir su casa

La influencer tiene cuatro hijas, todas menores de 12 años, y está a cargo de su madre, quien quedó discapacitada tras sufrir un ACV hace un año. Actualmente, viven en una casa prestada por unos amigos. Su pareja trabaja en changas como albañil.

“El motor de todo son mis hijas. Tengo cuatro, de 11 años para abajo. El motivo principal es comprar un terrenito y hacernos nuestra casa. Hasta hace poco alquilábamos y ahora vivimos de prestado en lo de unos amigos que tienen un corazón enorme”, contó. También señaló que quiere que su madre pueda estar cómoda en el futuro hogar.

Daiana empezó a publicar contenido en mayo y dijo que nunca imaginó que alcanzaría tantos seguidores. Aunque no estudió cocina formalmente, aseguró que es una actividad que siempre le gustó. Además de los videos, ofrece un recetario online con comidas que “rinden y no te vacían el bolsillo”.

En una publicación, convocó a su comunidad a colaborar con su objetivo: “¿Sabían que si tan solo el 10% de mis seguidores adquieren mi recetario online el sueño de terrenito propio se concreta? Vamos que se puede”.

Reacciones en redes y debate por la ley de ludopatía

Las respuestas a su decisión fueron diversas. Algunos usuarios le sugirieron aceptar el dinero para comprar el terreno, mientras que otros celebraron que rechazara la propuesta. La influencer Mami Albañil también expresó su apoyo con el mensaje: “Jamás al casino”. “Para la mayoría es un motivo de admiración. También están los que dicen 'hacelo para comprar tu terreno'. Pero yo elijo dormir tranquila por las noches”, resumió Bernengo.

La historia tomó repercusión después de que el diputado Pablo Juliano la compartiera en X. El legislador impulsa, junto con otros referentes de la oposición, el proyecto de prevención de la ludopatía y las apuestas online, que cuenta con media sanción de Diputados y se esperaba que fuera tratado en el Senado.

Juliano destacó que las recetas de Daiana llegan a personas con dificultades económicas y advirtió sobre su exposición a las apuestas: “A Daiana la sigue mucha gente humilde y emprendedora, que está recontra ajustada y piensa todos los días cómo hacer un mango más para pagar la luz o la leche de los chicos, y por eso le sirven sus recetas. Gente con urgencias, el blanco ideal para las apuestas online”.

El proyecto podría perder estado parlamentario si no se trata antes del 30 de noviembre o si el Gobierno nacional no lo incorpora al temario de sesiones extraordinarias. La regulación de la publicidad de apuestas online es uno de los puntos centrales que traban su aprobación en la Cámara alta. La iniciativa aprobada por Diputados propone prohibir esa publicidad.