Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

La mujer comenzó a notar que desaparecía el dinero de su pensión y luego faltaron objetos de valor y electrodomésticos. Tras intentarlo durante mucho tiempo, decidió denunciar a su hijo porque ya no podía vivir con miedo.

Matilde tiene 74 años y denunció a su propio hijo después de que empezaran a desaparecer el dinero de su pensión y varias pertenencias de su casa. Al principio, los billetes faltaban pocos días después de que cobrara.

La situación la llevó a esconder el dinero mientras hacía las tareas domésticas. Ya no dejaba el monedero sobre la mesa y temía que sus cosas no siguieran en su lugar.

El dinero de la pensión y los objetos que desaparecían

“Me cosí un bolsillo dentro del delantal para esconder el dinero”, recordó Matilde. La pérdida de confianza en su hijo fue una de las experiencias más dolorosas que tuvo que afrontar.

Después del dinero, comenzaron a faltar otros objetos. Primero desaparecieron unos pendientes de oro que habían pertenecido a su madre; luego, un reloj de su marido y una pequeña cadena de oro que le habían regalado a su hijo cuando lo bautizaron. Matilde la había guardado durante años con la intención de entregársela algún día.

Cada vez que preguntaba por las pertenencias, su hijo aseguraba que no había sido. Con el tiempo también faltaron una radio pequeña, el horno eléctrico que usaba para calentar el pan por las mañanas y hasta la plancha de la ropa.

La decisión de denunciar a su propio hijo

Matilde ya no sabía qué guardar ni dónde esconder sus cosas. Incluso temía salir a comprar pan y regresar para descubrir que faltaba algo más. Sus hermanas fueron las primeras en advertirle que no podía seguir viviendo así; después, algunas sobrinas también le recomendaron actuar antes de que la situación empeorara.

Denunciar a su hijo no fue una decisión sencilla. Durante mucho tiempo esperó que cambiara y volviera a ser el chico que había criado. Finalmente, entendió que ya no podía soportar aquella situación y entró llorando en una comisaría.

Según contó, nunca imaginó que tendría que explicarle a un policía que su propio hijo le había robado. Dijo que no lo hizo por venganza ni para castigarlo, sino porque temía que él terminara involucrado en algo peor y porque ella ya no podía vivir de esa manera.

La vida después de la denuncia

Cuando se enteró de la denuncia, su hijo se enfadó y se llevó un susto. Poco después, se fue de la casa. Desde entonces, Matilde siente que la tranquilidad comenzó a regresar, aunque su ausencia también dejó un silencio difícil de sobrellevar.

Todavía se pregunta si tomó la decisión correcta o si tendría que haber aguantado un poco más. Al mismo tiempo, considera que denunciarlo pudo ser la única manera de intentar ayudarlo antes de que fuera demasiado tarde.

Su historia deja abierta una pregunta: qué habría hecho otra madre ante el miedo a perder a un hijo y la necesidad de poner un límite.