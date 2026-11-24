Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 1 min de lectura

Nahuel Aguilar falleció días después de sufrir quemaduras en la explosión de un local de comidas durante los festejos por el aniversario de Ezpeleta. Otras seis personas heridas recibieron el alta.

La explosión de un local de comidas durante los festejos por el 154 aniversario de Ezpeleta dejó una víctima fatal. La Municipalidad de Quilmes confirmó que Nahuel Aguilar, de 32 años, murió días después del siniestro ocurrido el domingo 22 de noviembre.

Aguilar trabajaba en el comercio y manipulaba una garrafa cuando se produjo el hecho. Fue el más afectado por el fuego desatado en la zona de Centenario y Bogotá y sufrió quemaduras en el 50 por ciento del cuerpo.

Explosión en Ezpeleta: seis personas heridas recibieron el alta

De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, los servicios de emergencia asistieron a personas heridas y derivaron a las más afectadas a un hospital de la zona. Las otras seis personas heridas fueron dadas de alta.

Al momento de la explosión se desarrollaba un espectáculo musical, que fue suspendido. El sector fue evacuado de urgencia y se instalaron vallados y un cordón de seguridad y sanitario para facilitar el ingreso y la salida de las ambulancias.

Investigan las causas de la explosión en Quilmes

La Municipalidad informó que el origen del siniestro está bajo investigación y que interviene la Fiscalía número 22, en una causa caratulada como Lesiones Culposas. La fiscalía realiza peritajes para determinar cómo se produjo la explosión.

En el operativo participaron efectivos policiales, Bomberos, Defensa Civil, el SAME y personal de las áreas municipales de Salud y Seguridad. También colaboraron agentes de la Agencia de Ordenamiento Urbano.