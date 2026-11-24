Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 12:39 p. m. · 1 min de lectura

La Rata tendrá la posibilidad de replantear sus proyectos y recuperar la confianza en sus capacidades. El Año de la Cabra de Fuego favorecerá la reflexión, el equilibrio emocional y la reorganización de las prioridades.

Horóscopo chino 2027: el signo que tendrá la oportunidad de reinventarse y comenzar una nueva etapa, según Ludovica Squirru

El próximo 6 de febrero de 2027 comenzará el Año de la Cabra de Fuego, un nuevo ciclo que, según las predicciones de la reconocida astróloga argentina Ludovica Squirru, estará marcado por las transformaciones personales, las nuevas oportunidades y la necesidad de dejar atrás aquello que ya no funciona.

Entre los doce signos del horóscopo chino, la especialista destacó especialmente a la Rata, que tendrá la posibilidad de reinventarse, replantear sus proyectos y recuperar la confianza en sus propias capacidades.

Según Squirru, quienes nacieron bajo este signo deberán aprender a priorizar sus necesidades, cerrar etapas pendientes y alejarse de aquellos vínculos o situaciones que dificultan su crecimiento personal.

El 2027 podría representar un punto de inflexión, tanto en el ámbito laboral como en el afectivo. La renovación personal será fundamental para emprender nuevos desafíos.

¿Quiénes pertenecen al signo de la Rata?

Corresponde a quienes nacieron en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020, teniendo en cuenta la fecha de inicio del Año Nuevo chino correspondiente.

¿Qué traerá el Año de la Cabra de Fuego?

De acuerdo con la interpretación astrológica de Ludovica Squirru, el nuevo período favorecerá la reflexión, el equilibrio emocional y la reorganización de las prioridades.

“Será un año para limpiar energías y la cabra es una buena compañera”, expresó la astróloga al adelantar sus predicciones.

La propuesta para 2027 será dejar atrás las cargas del pasado, escuchar las propias necesidades y animarse a construir nuevos caminos. La 100 +1