Un informe de Naciones Unidas estimó que unas 47 mil mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas, exparejas o familiares durante 2025. La cifra equivale a 129 víctimas por día en todo el mundo.

Alrededor de 47 mil mujeres y niñas fueron asesinadas durante 2025 por sus parejas, exparejas o integrantes de su entorno familiar, según un informe de ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El organismo estimó que el promedio fue de 129 víctimas por día, es decir, cerca de cinco cada hora en todo el mundo.

El documento, difundido el 24 de noviembre, en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también señaló que unas 78 mil mujeres y niñas fueron víctimas de homicidios intencionales durante ese año. En aproximadamente el 60 por ciento de esos casos, los responsables pertenecían al círculo familiar o afectivo de las víctimas.

El hogar, un espacio de riesgo

Las cifras muestran que el hogar, que debería ser un lugar de seguridad y protección, continúa siendo uno de los espacios de mayor riesgo para las mujeres. La problemática atraviesa todos los continentes, aunque África registra la tasa más alta de femicidios cometidos por parejas o familiares.

América se ubica en segundo lugar, seguida por Oceanía, Asia y Europa. Naciones Unidas advirtió además que, mientras los homicidios en general disminuyeron a nivel mundial, los femicidios descendieron a un ritmo considerablemente más lento.

Prevención y protección

El informe también alertó que muchas víctimas habían denunciado situaciones de violencia antes de ser asesinadas. Las amenazas, el acoso, el control y las agresiones pueden ser señales de alerta que requieren una intervención oportuna.

Ante esta situación, Naciones Unidas reclamó a los gobiernos mayores inversiones en políticas de prevención, mecanismos de protección efectivos, acceso a la Justicia y programas para combatir la violencia de género. También advirtió que la dimensión real del problema podría ser mayor por las dificultades para registrar los femicidios cometidos fuera del ámbito familiar.

En Argentina, quienes atraviesan situaciones de violencia de género pueden comunicarse gratuitamente con la Línea 144. Ante una emergencia, deben llamar al 911.