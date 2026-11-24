Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

El ciclo lectivo comenzará el lunes 1 de marzo para Inicial, Primario y Secundario, en escuelas públicas y privadas. El calendario prevé 190 días de clases, vacaciones de invierno durante dos semanas de julio y el cierre del año el 17 de diciembre.

El Gobierno de Córdoba confirmó que las clases de 2027 comenzarán el lunes 1 de marzo para los niveles Inicial, Primario y Secundario, tanto en establecimientos públicos como privados. La fecha fue establecida mediante la Resolución Ministerial 197/2026.

El calendario escolar contempla 190 días efectivos de clases y fija las fechas de reintegro de los equipos educativos, el receso de invierno y la finalización del ciclo lectivo. La planificación permite a las familias y a las comunidades educativas organizar con anticipación el próximo año escolar.

Reintegro docente y comienzo de clases en Córdoba

La actividad en las escuelas comenzará antes de la llegada de los estudiantes. El lunes 15 de febrero deberán reincorporarse docentes y equipos directivos para participar de instancias de organización y planificación institucional.

Luego, el lunes 1 de marzo de 2027 será el primer día de clases para los alumnos de Inicial, Primario y Secundario en toda la provincia, según el cronograma oficial.

Vacaciones de invierno y fin del ciclo lectivo 2027

El receso de invierno se extenderá durante dos semanas de julio. El calendario informado no precisa en este cronograma las fechas exactas de inicio y finalización de las vacaciones.

El año escolar concluirá el viernes 17 de diciembre. Con estas fechas, Córdoba estableció los principales hitos del calendario educativo 2027.