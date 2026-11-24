Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

Tras un encuentro de unidad peronista en San Fernando, el líder del Frente Renovador mencionó a Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Natalia de la Sota. También cuestionó la posible suspensión de las PASO y pidió ampliar la convocatoria.

Después de encabezar un encuentro de unidad de distintos sectores del justicialismo en San Fernando, Sergio Massa resaltó la presencia de tres dirigentes con proyección nacional: Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Natalia de la Sota. Los definió como "tres candidatos a presidente" que lo acompañaron durante la jornada.

El referente del Frente Renovador planteó que el peronismo debe dejar de lado los personalismos para construir una alternativa competitiva de cara a los próximos comicios nacionales. Sobre las ausencias en el acto, aseguró que la convocatoria fue amplia: "Estaban todos invitados".

Massa pidió ampliar la convocatoria política

Al evaluar el encuentro realizado en el norte del conurbano bonaerense, Massa destacó la participación de los tres referentes peronistas y valoró el mensaje de cierre, que consistió en un video generado con inteligencia artificial con la figura de Juan Domingo Perón.

El dirigente sostuvo que el desafío electoral requiere sumar sectores más allá del justicialismo. "No alcanza solo con el peronismo. Hay que buscar sectores independientes, del campo. Gente que tenga ganas de mejorar al país", expresó.

El cuestionamiento de Massa a la suspensión de las PASO

Durante la entrevista, el exministro de Economía criticó la intención del Gobierno nacional de suspender o derogar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). A su entender, la iniciativa apunta a debilitar a la oposición y fragmentar al peronismo.

"Sacar las PASO tiene un solo objetivo: desarmar al peronismo".

Massa agregó que, según su mirada, quienes respaldan al oficialismo buscan "tratar de que la suspensión de las PASO sea fragmentar al peronismo". Sin embargo, consideró que la discusión podría impulsar acuerdos internos en el espacio opositor.

"Nos va a obligar a encontrar un peronismo para ir unidos el año que viene. Soy muy optimista. Un día va a haber unidad".