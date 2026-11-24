Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

Simón Martínez recorrió al menos 15 países en bicicleta junto a su familia antes de instalarse en Puerto Iguazú. Allí construyó una vivienda de 48 metros cuadrados con barro, madera y pallets reciclados, y ahora busca impulsar un barrio sustentable.

Simón Martínez dejó Buenos Aires y emprendió junto a su esposa española y sus dos hijos un viaje en bicicleta por al menos 15 países. Durante la travesía conoció la permacultura, una filosofía que propone vivir en armonía con la naturaleza y aprovechar los recursos disponibles.

Después de años de recorrido, la familia eligió la zona rural de las 2000 hectáreas, en Puerto Iguazú, Misiones, para echar raíces y comenzar una nueva etapa. Allí, Martínez se animó a construir su propia casa, pese a no tener experiencia previa en albañilería.

Una casa de barro y pallets reciclados en Puerto Iguazú

La vivienda tiene 48 metros cuadrados y fue levantada con barro, un material abundante en la región que ofrece buenas condiciones de aislamiento térmico. Para abaratar la obra, Martínez utilizó pallets reciclados que recibió de regalo y otros que compró, junto con una estructura de madera.

La construcción también incorpora botellas de vidrio en las paredes, una solución que permite el ingreso de luz natural y aprovecha materiales disponibles. El proyecto combina así recursos de bajo costo con criterios de construcción sustentable.

Cómo se construye con barro y paja

La técnica de bioconstrucción parte de una estructura de madera, cuyos espacios se rellenan con una mezcla de barro, paja y agua. Para prepararla, los materiales se colocan en un pozo y se amasan con los pies, siguiendo un método artesanal tradicional.

Una vez lista, la mezcla se aplica sobre la estructura y se deja secar. Después se realizan las terminaciones, el revoque y las instalaciones eléctricas y sanitarias. El trabajo de la mezcla es clave: cuanto más se amasa, mejor es el resultado final.

Los costos de la construcción y el proyecto de un barrio sustentable

Según los valores informados por Martínez, correspondientes a 2019, las bases costaron alrededor de 20 mil pesos, el techo otros 15 mil pesos y el cerramiento hecho con pallets, 1.800 pesos. La experiencia muestra una alternativa de bajo costo frente a la construcción tradicional y busca dejar atrás el prejuicio de que las casas de barro están asociadas a la pobreza.

Martínez también comparte lo aprendido en talleres organizados en la Escuela EPET N° 51, donde alumnos y vecinos practicaron la preparación y el uso del barro. Su objetivo es promover la construcción de un barrio entero de viviendas de este tipo y convertirlo, además, en un atractivo turístico para la zona.

En el mismo predio, varios vecinos artesanos ya comenzaron a replicar la técnica. La iniciativa busca mostrar que es posible construir y habitar en contacto con la naturaleza mediante materiales disponibles y métodos sustentables.