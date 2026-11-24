Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

El SMN emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas en el norte argentino y advirtió por fuertes vientos en la Patagonia y la costa bonaerense. En paralelo, unas 4.000 personas continúan evacuadas en Corrientes y Chaco por la crecida del Paraná.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas para este martes 24 de noviembre por fenómenos meteorológicos que pueden ser peligrosos. El norte del país concentra las advertencias por tormentas, mientras que distintas zonas de la Patagonia y la costa atlántica bonaerense están bajo alerta por fuertes vientos.

Tormentas en ocho provincias del norte argentino

Rige una alerta naranja para Misiones, Corrientes y el este de Formosa y Chaco. Además, el resto de Formosa y Chaco, el este de Jujuy y Salta, el norte de Santa Fe y gran parte de Santiago del Estero están bajo alerta amarilla.

En las áreas más afectadas, las tormentas podrían generar abundantes precipitaciones, caída de granizo de distintos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Se prevén acumulados de lluvia de entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de que esos valores sean superados de manera puntual.

Fuertes vientos en la Patagonia y la costa bonaerense

El SMN también estableció una alerta amarilla por vientos para Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y el sur de Río Negro. La advertencia alcanza, además, a sectores de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires.

En las últimas 24 horas, varias localidades de Córdoba registraron lluvias intensas. El departamento de Río Cuarto encabezó el relevamiento, con 94 milímetros, mientras que Cuatro Vientos acumuló cerca de 90. En la ciudad de Río Cuarto se midieron 63,6 milímetros.

La tercera marca más alta se registró en Villa Dolores, en el departamento San Javier, con 65,2 milímetros. Media docena de localidades de la zona de Río Cuarto quedó entre las que recibieron más precipitaciones durante ese período.

El río Paraná desciende, pero persisten las evacuaciones

El río Paraná muestra un descenso lento pero sostenido, aunque alrededor de 4.000 personas siguen alojadas en centros de evacuación o en casas de familiares en Corrientes y Chaco. Ambas provincias fueron afectadas por la creciente, que alcanzó su pico hace un mes.

En el puerto de Santa Fe, el nivel del río se mantuvo estable durante las últimas 24 horas, en 5,80 metros, luego de la fuerte suba registrada la semana pasada. La marca continúa 10 centímetros por encima del nivel de evacuación, fijado en 5,70 metros.

Mareas récord en la costa del Pacífico de Estados Unidos

En la costa estadounidense del Pacífico, las mareas altas podrían superar registros de hace 40 años e inundar comunidades de zonas bajas. El fenómeno también podría complicar los desplazamientos durante la semana de Acción de Gracias.

En la bahía de San Francisco, el nivel del mar podría ubicarse casi 80 centímetros por encima de lo habitual el martes y superar los 85 centímetros el miércoles, cuando alcanzaría su punto máximo. El meteorólogo del SMN Dial Hoang señaló que el récord de la zona fue de 88 centímetros por encima del nivel normal, registrado en San Francisco el 27 de enero de 1983.

El paseo marítimo del Embarcadero, que se inundó durante las intensas lluvias de la semana pasada, vuelve a estar en riesgo. Las llamadas mareas vivas o mareas reales son las más altas del año y se producen cuando se alinean las fuerzas gravitatorias de la Luna y el Sol, lo que eleva el nivel del mar. Este año, el efecto se ve intensificado por el Súper Niño en curso, que calentó el océano y provocó un mayor volumen de agua marina.