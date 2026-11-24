Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

La agrupación pampeana despedirá su temporada artística 2026 con una adaptación de danza contemporánea inspirada en la coreografía de Mats Ek. Habrá funciones el viernes, a las 21.30, y el lunes 23, feriado nacional, a las 20.

La Compañía BAP cerrará su temporada artística 2026 con una nueva versión de Carmen en el Teatro ATTP de Santa Rosa. La adaptación de danza contemporánea tendrá dos funciones: este viernes, a las 21.30, y el lunes 23, feriado nacional, a las 20.

Con dirección general de Luciana Gómez Arzani, doce bailarines y bailarinas pampeanas llevarán a escena una historia atravesada por la pasión, el deseo, los celos y la libertad. La obra toma como punto de partida la novela de Prosper Mérimée, popularizada en todo el mundo por la ópera de Georges Bizet.

Una versión contemporánea de Carmen en Santa Rosa

La puesta recupera la coreografía del creador sueco Mats Ek, estrenada en 1992 por el Cullberg Ballet, y propone una lectura actual de los conflictos que atraviesan a sus protagonistas.

La trama sigue a Carmen, una cigarrera gitana que seduce a Don José, un soldado que termina involucrado en el contrabando. La relación entre ambos queda marcada por la pasión y los celos, y avanza hacia un desenlace trágico.

La historia de Carmen y sus distintas adaptaciones

Desde su aparición en la literatura, la historia de Carmen atravesó distintas épocas y lenguajes artísticos. La adaptación operística, con música de Georges Bizet y libreto de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, se estrenó el 3 de marzo de 1875 en la Opéra-Comique de París.

En 1949, la obra llegó al ballet con una coreografía de Roland Petit presentada en Londres. Más tarde, artistas como Alberto Alonso, Antonio Gades y Mats Ek desarrollaron sus propias versiones. En Argentina, el Ballet Estable del Teatro Colón presentó en 2025 una puesta con coreografía de Marcia Haydée y dirección de Julio Bocca.

La propuesta de BAP aborda el relato desde el lenguaje del movimiento y busca transmitir sus tensiones emocionales a través del trabajo corporal y la interpretación escénica. La música cuenta con el trabajo de Vladimir Spivakov.

La Compañía BAP y el elenco de la producción

Creada en 2021, la Compañía BAP es un colectivo artístico autogestivo integrado por bailarines y bailarinas de Santa Rosa y otras localidades pampeanas. El grupo se dedica al entrenamiento, la experimentación, la creación y la producción de espectáculos vinculados con las artes del movimiento, y promueve la profesionalización de la danza y el desarrollo de espacios de producción artística en la provincia.

Desde su conformación, la agrupación presentó propuestas como Mover en Plural, el ciclo Arte y Democracia, Dirección Obligatoria, TITA, se dice de ella y Juanito conoce a Laguna. Su equipo directivo está integrado por Cecilia Felgueras, Magalí Gigena, Luciana Gómez Arzani y Florencia Silva.

El elenco de Carmen está conformado por Gustavo Cáseres, Christian Chinca, Lucas Dyckmans, Cecilia Felgueras, Roberto Folgestein, Magalí Gigena, Priscila Herbalejo, Xavi Meringer, Florencia Silva, Juan Manuel Urquiza Romero, Milagros Vendramini y Evangelina Weiss.

Entradas para Carmen en el Teatro ATTP

Las dos funciones se realizarán en el Teatro ATTP de Santa Rosa. Las entradas anticipadas pueden reservarse por WhatsApp al 2954-328087, con pago en efectivo o por transferencia, o mediante el perfil de Instagram @cia.bap.

Con esta producción, la compañía despedirá su actividad escénica de 2026 con una obra que continúa inspirando nuevas interpretaciones a más de un siglo y medio de su estreno operístico.