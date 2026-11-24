Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

La escritora francesa cuestionó la promoción de un libro que habría difundido imágenes de su intimidad y rechazó su enfoque sobre las violaciones que sufrió. Anunció que avanzará con acciones penales contra la editorial Tinbad y la autora.

La escritora francesa Gisèle Pelicot anunció que presentará una denuncia penal contra la editorial Tinbad y la psicoanalista Sabine Prokhoris por la promoción de un libro que habría utilizado fotos y videos íntimos suyos. La autora aseguró sentirse nuevamente "humillada" y "herida" y cuestionó el modo en que la publicación aborda los abusos que sufrió.

La controversia se relaciona con el ensayo Emprises, les impasses d’une success story, escrito por Prokhoris. Según la información difundida sobre el caso, la editorial habría utilizado imágenes pornográficas registradas por el exmarido de Pelicot, Dominique, entre las que aparecerían fotografías de ella desnuda.

Gisèle Pelicot rechazó el uso comercial de sus imágenes

"Estoy profundamente en shock de que imágenes que pertenecen a mi intimidad más absoluta puedan ser exhibidas e instrumentalizadas con fines comerciales", afirmó Pelicot. También sostuvo: "Me niego a que mi intimidad se convierta en un argumento publicitario".

La escritora adelantó que recurrirá a "todos los procedimientos necesarios" contra la editorial y la autora. Además, cuestionó el contenido del ensayo y dijo que la publicación "describe escenas de violación en las que participo y pinta un panorama insoportable de mi vida".

Pelicot rechazó cualquier insinuación de que hubiera sido cómplice de las agresiones. "Luché por recuperar mi dignidad y mi libertad. No permitiré que nadie me las arrebate", expresó.

El caso de Gisèle Pelicot y el juicio por violencia sexual

El caso tomó dimensión internacional durante el juicio realizado en Aviñón en 2024. Pelicot relató que, entre 2011 y 2020, su entonces esposo la drogaba con ansiolíticos para mantenerla inconsciente y convocaba por internet a hombres para que abusaran sexualmente de ella. Dominique Pelicot también filmaba las agresiones y guardaba los registros.

La investigación comenzó en 2020, cuando Dominique fue detenido por filmar ilegalmente a una mujer en un supermercado. Al revisar sus dispositivos, los investigadores encontraron cientos de videos y fotografías de las violaciones cometidas contra su esposa.

El material permitió identificar a hombres que habían acudido a la vivienda de la pareja en Mazan, en el sur de Francia. En las grabaciones aparecían 83 presuntos agresores; la Justicia identificó y llevó a juicio a 50, además del exmarido de Pelicot.

Condenas en el juicio de Aviñón

El proceso empezó el 2 de septiembre de 2024 y se extendió durante más de tres meses. Pelicot renunció a que el juicio se realizara a puertas cerradas para que las audiencias fueran públicas. "La vergüenza debe cambiar de bando", afirmó, en una decisión que convirtió el proceso en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual.

El 19 de diciembre de 2024, la Justicia francesa condenó a Dominique Pelicot a 20 años de prisión, la pena máxima prevista para los delitos por los que fue juzgado. Los otros 50 acusados también fueron declarados culpables y recibieron penas de entre tres y quince años de cárcel, algunas de ellas en suspenso.