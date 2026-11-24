Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

El calendario escolar porteño confirmó el inicio del ciclo lectivo: inicial y primario comenzarán el 1 de marzo, y secundario, el 3. Los docentes deberán reincorporarse el 10 de febrero.

El calendario escolar 2027 de la Ciudad de Buenos Aires ya tiene fechas confirmadas para el inicio de clases. El ciclo lectivo comenzará el lunes 1 de marzo para los niveles inicial y primario, mientras que los estudiantes de secundaria volverán a las aulas el miércoles 3 de marzo.

La planificación difundida por el Gobierno porteño también contempla la reincorporación de los docentes, el receso de invierno y el cierre del ciclo. Con el cronograma, las familias y las comunidades educativas pueden anticipar la organización del próximo año escolar.

Inicio de clases 2027 en CABA por nivel

En los jardines y las escuelas primarias, las clases empezarán el 1 de marzo de 2027. Para el nivel secundario, en tanto, el inicio está previsto para el 3 de marzo, dos días después.

Antes de la vuelta de los estudiantes, los docentes deberán reincorporarse a sus puestos el miércoles 10 de febrero. Esa fecha dará comienzo al período de recuperación, la organización institucional y la planificación del año junto con los equipos de cada establecimiento.

Calendario escolar porteño: receso de invierno y cierre

El cronograma oficial también contempla las vacaciones de invierno y la fecha de finalización del ciclo lectivo 2027. Sin embargo, las fechas específicas de esos períodos no fueron detalladas en la información difundida.

Como referencia para las familias, el ciclo lectivo 2026 en CABA finalizará el viernes 18 de diciembre. Esa será la última jornada de clases ordinarias y, para la mayoría de los estudiantes, el comienzo de las vacaciones de verano será a partir del día siguiente.

El cierre del ciclo 2026 en esa fecha coincide con el previsto en Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.