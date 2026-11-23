Las predicciones de Mhoni Vidente anticipan oportunidades económicas, laborales y sentimentales para algunos signos, y recomiendan prudencia en los vínculos y las decisiones. La Rueda de la Fortuna, El Mago, Los Enamorados y La Estrella guían los pronósticos de la semana.

El horóscopo semanal del 23 al 29 de noviembre de 2026 presenta las predicciones para cada signo del zodíaco. Según los pronósticos de Mhoni Vidente, algunos tendrán oportunidades para crecer en lo económico, impulsar proyectos y abrirse a nuevas experiencias sentimentales; otros deberán prestar atención a sus relaciones y evitar conflictos.

Las predicciones están acompañadas por cartas del Tarot que marcan las energías de estos días. Entre los arcanos destacados aparecen La Rueda de la Fortuna, El Mago, Los Enamorados y La Estrella.

Horóscopo semanal: qué le espera a cada signo

Aries: La Rueda de la Fortuna anuncia crecimiento, buena suerte y nuevas oportunidades. Será un momento favorable para retomar proyectos laborales, empezar de nuevo y dejar atrás vínculos que ya no aportan. La recomendación es observar a las personas del entorno y no confiar demasiado rápido. En el amor, podría reaparecer alguien del pasado. La carta de La Magia también señala un período propicio para los rituales y las intenciones personales.

Tauro: El As de Bastos representa fuerza, determinación y renovación. Después de atravesar situaciones difíciles, llegará una etapa de más energía y motivación para avanzar hacia los objetivos personales. En el trabajo y las finanzas podría surgir una propuesta laboral o una recompensa que ayude a mejorar los ingresos. La semana invita a recuperar la confianza y apostar por lo que se desea conseguir.

Géminis: La carta del Diablo recomienda mantenerse alerta ante posibles conflictos y personas que no muestran sus verdaderas intenciones. El panorama económico es favorable, con oportunidades para ordenar las finanzas, pagar deudas y alcanzar mayor estabilidad. También se aconseja prestar atención a la salud y realizar los controles médicos necesarios. En el amor, será importante buscar relaciones que aporten alegría y bienestar.

Predicciones para Cáncer, Leo y Virgo

Cáncer: La Fuerza acompaña al signo durante estos días. Podrían aparecer momentos de nostalgia por alguien que ya no está presente en su vida, por lo que será importante priorizar los deseos y las necesidades propias. En el trabajo y los negocios se anticipan novedades positivas, como una propuesta laboral o la posibilidad de iniciar un emprendimiento. La clave será confiar en las propias capacidades y no dejar que otras personas condicionen las decisiones.

Leo: El Emperador marca una semana de liderazgo, determinación y crecimiento. Será un período favorable para concretar objetivos y avanzar en proyectos que requieran seguridad y confianza. También convendrá revisar el círculo de amistades, elegir mejor las compañías y evitar prestar objetos personales. Las habilidades de liderazgo serán importantes en el ámbito profesional. Además, se recomienda actuar con prudencia ante posibles problemas legales.

Virgo: El Loco trae un mensaje de madurez y cambios. La semana permitirá ordenar prioridades, definir objetivos y dejar atrás pensamientos negativos. El pronóstico anticipa dos golpes de suerte, aunque advierte sobre posibles engaños o mentiras en el terreno sentimental. En el amor podría aparecer una persona más compatible. Para los proyectos personales, será un buen momento para pensar en formar una familia o consolidar un patrimonio.

Libra, Escorpio y Sagitario: amor, decisiones y nuevos caminos

Libra: El As de Espadas representa claridad, fuerza y determinación. Durante estos días podría resolverse favorablemente un problema que lleva tiempo pendiente. También será una buena oportunidad para estudiar, empezar un curso o incorporar conocimientos. En lo económico, la recomendación es guardar un billete en la billetera como símbolo de abundancia. En las relaciones, será importante escuchar consejos, tomar decisiones propias y reconocer cuándo alguien no actúa con sinceridad.

Escorpio: Los Enamorados anticipan una semana atravesada por la pasión y los sentimientos. Habrá oportunidades para profundizar una relación o conocer a alguien con quien construir un vínculo especial. En el trabajo también podrían abrirse posibilidades de crecimiento. La advertencia es cuidarse de posibles traiciones y no reaccionar impulsivamente ante los conflictos. Pensar antes de hablar, meditar y buscar conexión espiritual serán recomendaciones para estos días.

Sagitario: El Mundo anuncia viajes, experiencias nuevas y oportunidades para ampliar horizontes. Será una semana favorable para relacionarse con otras personas, aprender de los errores y revisar los vínculos sentimentales. La carta invita a soltar aquello que ya no tiene lugar para abrirse a nuevas posibilidades. Ante problemas inesperados, la fortaleza personal será fundamental para recuperar el equilibrio y seguir adelante.

Capricornio y Acuario: las cartas para esta semana

Capricornio: La Estrella señala prosperidad y crecimiento, especialmente en el terreno económico. Será un buen momento para ordenar las cuentas, pagar deudas y recuperar el rumbo de los proyectos personales. El pronóstico recomienda cuidar las palabras para no alejar a personas importantes por discusiones innecesarias. También podrían surgir conflictos familiares o de pareja, por lo que será fundamental controlar las reacciones y evitar involucrarse en peleas ajenas.

Acuario: El Ermitaño guía al signo durante estos días. La recomendación es no encerrarse en los problemas ni quedar atrapado en situaciones negativas. La predicción disponible para Acuario no incluye más detalles.