Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 10:16 a. m. · 2 min de lectura

El Decreto 1296/2026 establece un bono extraordinario de hasta 70.000 pesos para determinados beneficiarios. Los pagos para quienes cobran más que la jubilación mínima se realizarán según la terminación del DNI.

💰 ARRANCAN LOS PAGOS DE ANSES: EL DECRETO DE MILEI CONFIRMA UN BONO DE HASTA $70.000 PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará este martes 24 de noviembre una nueva etapa del calendario de pagos correspondiente a noviembre de 2026. En esta oportunidad, será el turno de los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima, según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La medida se enmarca en el Decreto 1296/2026, firmado por el presidente Javier Milei, que establece un bono extraordinario previsional de hasta 70.000 pesos para determinados beneficiarios del sistema jubilatorio.

¿Quiénes cobran el bono de 70.000 pesos?

El refuerzo económico está destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de determinadas pensiones no contributivas.

Quienes perciben la jubilación mínima reciben el bono completo de 70.000 pesos. En cambio, aquellos que cobran un haber superior a la mínima pueden acceder a un complemento proporcional, siempre que se encuentren dentro de los límites establecidos.

Esto significa que no todos los jubilados recibirán los 70.000 pesos completos.

Calendario de pagos: cuándo cobra cada DNI

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo cobrarán de acuerdo con el siguiente cronograma:

* DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.

* DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre.

* DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.

* DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.

* DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.

¿Hay que realizar algún trámite para cobrar?

No. El bono se deposita automáticamente junto con los haberes correspondientes, siempre que el beneficiario reúna las condiciones establecidas por ANSES.

Además, el decreto establece que el refuerzo tiene carácter no remunerativo y no puede sufrir descuentos.

Una ayuda económica frente al aumento del costo de vida

El Gobierno nacional sostiene que este complemento busca compensar la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados de menores ingresos.

Sin embargo, el bono continúa siendo una suma extraordinaria y no se incorpora de manera permanente al haber jubilatorio.

Los beneficiarios pueden consultar sus fechas de cobro, liquidaciones y montos correspondientes a través de la página oficial de ANSES, ingresando con sus datos personales.

De esta manera, desde el martes 24 y hasta el lunes 30 de noviembre se completará el calendario de pagos para quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo. Decreto 1296/2026 +2