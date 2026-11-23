Santiago Abramovich se recupera en su casa tras recibir un golpe que lo dejó tendido en la vereda. Su padre afirmó que la agresión estaría vinculada con que el joven está conociendo a la expareja del atacante y anunció que denunciará el caso ante la Fiscalía.

Santiago Abramovich se recupera en su casa después de ser golpeado en plena calle en Merlo. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y, según denunció su padre, habría comenzado porque el joven está «conociendo» a la expareja del agresor, señalado como rugbier.

Pablo, padre de la víctima, sostuvo que se trató de una «agresión directa» y que no hubo una discusión previa. «Pudo haber terminado como lo de Fernando Báez Sosa», expresó. También advirtió: «Una trompada más en la sien y estábamos hablando de otra cosa».

Cómo fue el ataque en Merlo registrado por las cámaras

De acuerdo con el relato de Pablo, la agresión fue «premeditada» y el atacante estaba acompañado por otros dos jóvenes. El padre de Santiago consideró que ambos se ubicaron de manera que el amigo que estaba con su hijo no pudiera intervenir para defenderlo.

En las imágenes se ve a Santiago sentado en una silla de lona roja sobre la vereda cuando otro joven, vestido de negro, se acerca y le da un golpe repentino. La víctima cae al suelo y queda sin reacción. «No pude hacer nada», contó Pablo que le dijo su hijo.

Después de la golpiza, el atacante se alejó caminando junto con los otros dos jóvenes. Uno de ellos llevaba bermuda blanca y una musculosa oscura. Una vecina que trabaja en un local cercano intervino para frenar la agresión.

El estado de salud de Santiago y la denuncia ante la Fiscalía

Santiago permanece en reposo en su casa y toma calmantes y antiinflamatorios, además de aplicarse hielo. También se realizó estudios médicos, según informó su padre.

Pablo afirmó que su hijo tomaba una gaseosa con un amigo cuando fue atacado y que no hubo un intercambio previo. Vinculó la agresión con que Santiago está conociendo a la expareja del acusado. «Los rugbiers son violentos de por sí, aunque no hay que poner a todos en la misma bolsa», señaló.

El padre de la víctima aseguró que habló con la madre del joven señalado como agresor. «Hablé con la madre y me reconoció que ya tuvo otros hechos de violencia», afirmó. También dijo que el atacante «se va victorioso y festejando lo que acaba de hacer».

Por último, Pablo adelantó que presentará la denuncia directamente ante la Fiscalía, ya que el padre del acusado es policía.