Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 5:57 p. m. · 3 min de lectura

El exabogado de Laudelina Peña deberá comparecer ante la Justicia para explicar sus declaraciones. La defensa de los padres del niño rechazó su versión y recordó que no fue testigo directo de los hechos.

Un nuevo giro sacude la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño correntino que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024. El exabogado de su tía Laudelina Peña aseguró que la mujer le habría confesado que el cuerpo del pequeño se encuentra en una laguna y que ella misma participó en una maniobra para desviar la investigación.

La impactante revelación fue realizada por José Alejandro Fernández Codazzi, quien representó a Laudelina durante los primeros meses de la causa y ahora deberá comparecer ante la Justicia para explicar sus declaraciones.

Según el abogado, Laudelina le habría contado que Loan murió en un accidente y que su cuerpo fue ocultado en una laguna de la zona.

La sospecha sobre el botín de Loan

El exdefensor también afirmó que Laudelina le habría reconocido que colocó deliberadamente uno de los botines del niño en un lugar determinado para desviar los rastrillajes.

De acuerdo con su relato, la mujer habría recibido instrucciones de María Victoria Caillava, otra de las personas involucradas en la investigación.

Codazzi sostuvo que Laudelina le explicó cómo había realizado esa maniobra y que incluso le mostró el procedimiento utilizado para plantar el calzado.

La Justicia lo citó para el 26 de noviembre

Las declaraciones provocaron una nueva conmoción en el caso y llevaron al Tribunal Oral Federal de Corrientes a convocar al abogado como testigo para el próximo jueves 26 de noviembre.

En esa audiencia deberá explicar bajo juramento qué información recibió, cuándo se produjeron las supuestas confesiones y por qué considera que el cuerpo del niño podría encontrarse en una laguna.

Sin embargo, existe un dato fundamental: hasta el momento no hay pruebas que confirmen que Loan haya muerto ni que su cuerpo esté en el lugar mencionado.

La familia de Loan desmiente la versión

La abogada de los padres del niño, María Belén Russo Cornara, rechazó las afirmaciones del exdefensor y cuestionó su credibilidad.

La representante legal recordó que Codazzi no fue testigo directo de los hechos y que sus declaraciones se basan en supuestas conversaciones con Laudelina.

Además, la propia tía del pequeño había denunciado anteriormente que su exabogado la presionó para sostener la hipótesis de un accidente de tránsito, versión de la que posteriormente se retractó.

Más de dos años sin saber qué pasó con Loan

La desaparición de Loan continúa siendo uno de los casos policiales más conmocionantes de la Argentina.

El niño desapareció en la localidad correntina de 9 de Julio, después de participar de un almuerzo familiar, y desde entonces se desarrollaron numerosos operativos, rastrillajes, declaraciones judiciales y distintas hipótesis sobre su destino.

A más de dos años de aquel episodio, todavía no existe una respuesta definitiva sobre qué ocurrió.

Las nuevas declaraciones del exabogado vuelven a poner bajo sospecha las primeras actuaciones de la investigación, aunque será la Justicia la encargada de determinar si aportan información verdadera o constituyen otra versión sin respaldo.

Mientras tanto, la pregunta que conmueve a todo un país continúa sin respuesta: ¿dónde está Loan?