La empresa dejará de fabricar en la Argentina el 30 de noviembre y conservará tres puestos para tareas comerciales. Cerca de 20 trabajadores podrían perder su empleo mientras el gremio negocia las indemnizaciones.

Arluchi, fabricante de suelas para calzado instalada en el Parque Industrial de Chivilcoy, dejará de producir en la Argentina el próximo 30 de noviembre. La compañía trasladará la actividad a Brasil y mantendrá en el país una estructura comercial dedicada a vender productos importados.

La firma opera bajo la marca IDS Suelas y pertenece al Grupo Ruiz. Según informó la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), tras el cierre industrial quedarán apenas tres empleados en tareas comerciales.

Qué pasará con los trabajadores de Arluchi

La dotación de la fábrica se redujo de manera progresiva: pasó de unos 80 trabajadores en 2023 a los 25 que tenía antes del anuncio. Alrededor de 20 empleados podrían perder su puesto, mientras el gremio negocia las condiciones de las indemnizaciones. Los trabajadores todavía permanecen vinculados con la planta.

La empresa llegó a tener 80 empleados en 2023, de acuerdo con la información difundida por UTICRA. El cese de la producción local marca el fin de una etapa industrial que comenzó en 2011, cuando Arluchi se instaló en Chivilcoy para fabricar componentes y abastecer a otras empresas del sector.

La caída de la demanda detrás del cierre

La decisión se conoció en un escenario de contracción de la actividad. De acuerdo con datos de UTICRA, la fábrica pasó de contar con 200 clientes a solo 15, una baja superior al 90 por ciento. El retroceso refleja la pérdida de demanda que atravesó la compañía en los últimos años y que se profundizó desde la asunción del gobierno de Javier Milei.

La reducción de los pedidos también impactó en los niveles de producción de la planta, dedicada a elaborar suelas para la industria del calzado. La caída se inscribe en un contexto de menor actividad, pérdida de puestos de trabajo y avance de las importaciones en el sector.

Arluchi concentrará la producción en Brasil

El Grupo Ruiz cuenta con operaciones industriales en Brasil y, en mayo de 2025, anunció una nueva planta en Campo Bom, en el estado de Rio Grande do Sul. Tras el cierre de la fábrica bonaerense, concentrará allí su producción y continuará abasteciendo al mercado argentino mediante importaciones.

La medida se suma a la crisis que atraviesa la industria del calzado. Según datos de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y UTICRA, más de 200 unidades productivas cerraron desde fines de 2023, lo que representa una reducción del 28 por ciento en la cantidad de establecimientos del sector.

La crisis de la industria del calzado en cifras

Las entidades también registraron una caída neta del 43 por ciento de los puestos de trabajo durante ese período. El presidente de la CIC, Horacio Moschetto, estimó que la actividad perdió alrededor de 10.000 empleos.

Entre enero y agosto de este año, la fabricación nacional de calzado cayó un 24,8 por ciento interanual, mientras que en agosto la disminución llegó al 30,8 por ciento. Las proyecciones empresariales indican que el sector terminaría 2026 con una producción de 60 millones de pares, frente a los 80 millones fabricados en 2025: una reducción del 25 por ciento.