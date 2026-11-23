La nueva atracción recrea paisajes y leyendas de la Patagonia para acercar al público al huemul, una especie en peligro crítico de extinción. La propuesta también destaca el trabajo de conservación que se realiza en Chubut.

El Bioparque Temaikén sumó a su temporada una nueva propuesta dedicada a la naturaleza patagónica. Huemul, una leyenda patagónica es una experiencia sensorial e inmersiva que combina escenografías, proyecciones hiperrealistas y efectos especiales 4D para acercar al público a este ciervo nativo, conocido como el Fantasma de los Andes.

La iniciativa busca promover el conocimiento y el cuidado de la montaña. Además del huemul, la experiencia pone el foco en otros dos habitantes emblemáticos de la región: el puma y el cóndor.

Un recorrido inmersivo por los paisajes de la Patagonia

La travesía comienza en el interior de una vivienda ancestral, donde un sabio comparte una antigua leyenda junto al fuego y revela historias de los bosques del sur. Luego, los visitantes avanzan por distintos espacios, entre ellos Fuego Ancestral, El Bosque del Huemul y La Cueva de los Pumas.

Cada ambiente combina naturaleza, cultura y tradición, y fue diseñado para que el público se sienta parte del recorrido. La propuesta apunta a transformar el asombro en conciencia ambiental y a generar interés por la protección de las especies y su hábitat.

El trabajo para conservar al huemul en Chubut

La experiencia también visibiliza las acciones de conservación que se desarrollan fuera del bioparque. El huemul está en peligro crítico de extinción en Argentina y su población se estima entre 350 y 500 ejemplares.

Desde 2022, la Fundación Temaikén y la Dirección de Flora y Fauna Silvestre de Chubut llevan adelante un Centro de Rehabilitación y Recría. Allí se realiza un seguimiento sanitario y nutricional de los animales, además de investigaciones científicas sobre aspectos poco conocidos de su biología, como la gestación.

Desde que comenzó el proyecto nacieron nueve crías. En agosto de este año llegó Chaura, la primera ejemplar de segunda generación e hija de una hembra nacida en el centro. Actualmente, el programa cuenta con 15 individuos y busca generar las condiciones para que el huemul vuelva a habitar la Patagonia.

Horarios, entradas y ubicación de Temaikén

Huemul, una leyenda patagónica ya está abierta al público. El Bioparque recibe visitantes de miércoles a domingo y los feriados, de 10 a 18.

Las entradas pueden comprarse en el sitio web oficial, donde tienen un 50 por ciento de descuento respecto del precio de boletería. El predio está en Belén de Escobar, sobre la Ruta Provincial 25, a un kilómetro de la Ruta Panamericana, ramal Escobar-Campana.