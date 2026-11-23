Las autoridades anunciaron sanciones disciplinarias contra trabajadores que participaron de una protesta por reclamos salariales. ATE convocó a una movilización y denunció despidos, suspensiones y recortes presupuestarios.

Las autoridades del Hospital Garrahan anunciaron sanciones disciplinarias para 38 trabajadores que participaron de una protesta por mejoras salariales. El grupo había sido sometido a un sumario administrativo tras la manifestación realizada en octubre de 2025 en las oficinas de la Dirección Médica.

La Junta Interna de ATE convocó a una movilización para este martes 24, a las 7 de la mañana, en el acceso del establecimiento. Entre los trabajadores alcanzados, 10 recibieron un pedido de cesantía, aunque una sola medida se haría efectiva de inmediato; otros nueve cuentan con tutela gremial y el resto afrontaría suspensiones.

ATE cuestionó las sanciones en el Hospital Garrahan

Desde el gremio afirmaron: “No les perdonan haber salvado al Hospital del vaciamiento el año pasado”. También indicaron que el Consejo de Administración comenzó a enviar las notificaciones el viernes desde las 18. Según ATE, los documentos llevan las firmas de Mariel Sánchez, César Avellaneda y Jorge Menehem.

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) rechazó lo que calificó como un “nuevo ataque injustificado” y sostuvo que las sanciones buscan desviar la atención del ajuste. “Al mismo tiempo que recortan el 10 % del presupuesto al Hospital, nos quieren despedir y suspender”, expresó la entidad.

La Dirección del hospital defendió las medidas disciplinarias

En un comunicado, la Dirección del Garrahan sostuvo que “hace un año, un grupo de sindicalistas malintencionados tomaron las oficinas de la Dirección Médica. Este hecho fue de una gravedad absoluta, considerando que se trata del principal centro pediátrico de alta complejidad del país.Todo lo hicieron bajo el mismo modus operandi de siempre: instalando el caos con fines meramente políticos”.

“Pero en el Nuevo Garrahan no hay lugar para quien quiere destruirlo. Cualquiera que intente perjudicar el funcionamiento del hospital y el bienestar de los niños, recibirá la sanción correspondiente”, sostuvo la Dirección.

El organismo agregó que la institución “transita un período de crecimiento e inversión sin precedentes y cada día está más cerca de ser el mejor hospital de América Latina. No puede haber lugar para quien infrinja las normas y perjudique este proceso”.

El reclamo por el Presupuesto 2027 y la movilización

APyT calificó la decisión como “una cortina de humo para que no se discuta lo importante: el Presupuesto 2027 recorta un 10% los fondos para el hospital de las infancias”. El gremio sostuvo que el recorte implicaría mil millones de pesos menos y que no se repondría a los 350 profesionales que dejaron la institución el año pasado por los bajos salarios.

La protesta del martes tendrá lugar en el acceso de Combate de los Pozos 1881. A las 12, los delegados prevén realizar allí un acto y una conferencia de prensa. La Junta Interna denunció que las autoridades buscan aplicar las medidas “sin cumplir ni siquiera con los plazos de reconsideración y apelación previstos por el propio reglamento del hospital”.

La disputa gremial y los fondos del Hospital Garrahan

El gremio afirmó que la Justicia rechazó las acusaciones incluidas en una denuncia penal presentada por las autoridades. También señaló que, para hacer efectivas las sanciones contra representantes electos de ATE y APyT, el hospital deberá obtener previamente el desafuero sindical.

El financiamiento también está en el centro de la disputa. Según estados contables que APyT obtuvo mediante un amparo, los aportes de la Nación bajaron de 304.627 millones de pesos en 2024 a 252.077 millones en 2025, año en que la inflación fue del 31,55%. El gremio afirmó además que la dotación de enfermería pasó de 2.000 a unas 1.350 personas.