La ficción creada por Pablo Trapero reconstruye el recorrido delictivo de Aníbal Gordon, desde los robos de los años 60 hasta su vínculo con la Triple A y la represión durante la dictadura. Rodrigo de la Serna encabeza el elenco de una producción que se destaca por su ambientación y su clima opresivo.

La serie Gordon llega a Netflix este miércoles 18 con la historia de Aníbal Gordon, un delincuente que pasó de los robos comunes a desempeñarse como agente de la Triple A y participar en crímenes vinculados con la represión ilegal. La ficción, creada y dirigida por Pablo Trapero, tiene a Rodrigo de la Serna en el papel protagónico.

Basada en los libros Gordon y Gordon, el aniquilador, de Marcelo Larraquy, la producción recorre distintas etapas de la vida del criminal: sus delitos en los años 60, su participación en asesinatos durante los 70 y su condena en los 80. Gordon fue vinculado con Automotores Orletti, uno de los centros clandestinos de detención relacionados con el Plan Cóndor.

Rodrigo de la Serna interpreta a Aníbal Gordon

La trama presenta al personaje antes de su incorporación operativa a las estructuras de represión ilegal. En una casa de la Patagonia, Gordon convive con su esposa, guarda recortes sobre acciones armadas de la guerrilla y prepara sus armas para nuevos robos. La serie lo muestra como un hombre calculador, dominante y obsesionado con que sus planes salgan bien.

La interpretación de De la Serna construye a un Gordon cínico y violento, que fuma constantemente y observa a distancia el cumpleaños de su hijo. En uno de los diálogos, le advierte a una víctima: “Me vas a hacer caso en todo lo que te diga”. La ficción sigue sus fraudes y atracos antes de mostrar sus vínculos con organismos de inteligencia y grupos parapoliciales.

La reconstrucción de época y el robo al banco de Bariloche

Entre las fortalezas de la producción se destacan la ambientación, el desarrollo de los planes criminales y la relación que establece entre la delincuencia común y la violencia política de la época. El relato avanza desde los años 60 hasta los 80, con atención a los autos, la ropa, las viviendas y las formas de hablar.

El rodaje se realizó en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y en Bariloche. Allí, una celebración de carnaval con máscaras en el Centro Cívico funciona como escenario para el asalto al banco local: la banda se lleva bolsas de dinero y Gordon hiere de un disparo al responsable de la entidad, cuando estaba por activar la alarma de la bóveda.

Después del golpe, Gordon escapa en una avioneta con el botín. “Yo no me equivoco, nene”, le dice al joven interpretado por Matías Recalt, a quien golpea durante la huida. También desafía a quienes buscan recuperar el dinero: “Deciles a tus jefes que si quieren la guita la vengan a buscar a mi casa”.

De los robos a la Triple A y la represión ilegal

La serie muestra cómo cada atraco refuerza el ego y la personalidad violenta del protagonista. En otra escena, Gordon le enseña a su hijo a disparar con un rifle y lo reprende cuando falla. Su carácter queda resumido en una frase dirigida al joven que lo acompaña: “Yo sólo quiero que me dejen robar en paz. ¿Me van a ayudar o tengo que hacerlo todo solo?”.

La historia también incorpora a Julieta Melo, una abogada joven interpretada por Camila Peralta. Reclutada para infiltrarse en espacios de militancia de izquierda y detectar posibles guerrilleros, escucha una explicación sobre la persecución política: “Esto es una guerra y la subversión es el enemigo. Es como un virus que se infiltra, se esparce y nos enferma. Y para eliminarlo necesitamos a gente como usted”. Sus caminos se cruzan con los de Gordon.

En los años 80, Gordon fue condenado a 16 años de prisión por su participación en los asesinatos de Silvio Frondizi, hermano del expresidente Arturo Frondizi, y del intelectual y político Rodolfo Ortega Peña. La serie, dirigida por Trapero y Pablo Fendrik, cuenta además con Adrián Suar como productor ejecutivo y con las actuaciones de Matías Mayer, Fiorella Bottaioli y Agustín Pardella. Su retrato de la violencia política está atravesado por un clima opresivo y amenazante.