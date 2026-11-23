Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

Un informe de la Universidad Austral ubicó en 9,6 años la edad promedio en que niños y niñas reciben su primer teléfono propio. También advirtió sobre el uso de redes sociales, la falta de computadoras y los riesgos asociados a la vida digital.

En Argentina, los niños y niñas reciben su primer celular propio, en promedio, a los 9,6 años. El dato surge de un informe de la Universidad Austral y no presenta diferencias según el género ni el nivel socioeconómico de las familias.

El estudio, titulado Conectados y en riesgo, fue elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia. Analiza el acceso temprano a la tecnología, el uso problemático de pantallas y la exposición a contenidos dañinos, apuestas online, grooming y ciberacoso.

Cuántos chicos tienen celular y usan redes sociales

La investigación Kids Online Argentina 2025, realizada por UNICEF y UNESCO con 5.910 estudiantes de entre 9 y 17 años de 20 jurisdicciones, aporta otros datos sobre el acceso a dispositivos: el 95% tiene un celular propio con conexión a internet.

Además, el 79% de los menores de 13 años usa redes sociales, pese a que esa es la edad mínima establecida por muchas de las principales plataformas. La doctora en Psicología Victoria Bein, autora del informe, advirtió que el celular llega antes que la autonomía para usarlo y señaló que el problema no se resuelve únicamente en el ámbito familiar, sino que también está relacionado con el diseño de las plataformas.

La brecha digital también afecta las tareas escolares

El acceso a un teléfono no garantiza igualdad de oportunidades. Según el informe, el 39% de los niños y adolescentes no tiene una computadora para hacer las tareas escolares. Entre quienes viven en hogares de nivel socioeconómico bajo, la proporción llega al 69%.

El estudio también relevó consecuencias vinculadas al uso prolongado de dispositivos. Entre los jóvenes de 12 a 17 años, el 51% dijo haber experimentado al menos una consecuencia negativa por el uso del celular, internet o los videojuegos durante el último año.

El acompañamiento adulto y los riesgos online

La presencia de adultos en la vida digital de los chicos se asocia con una menor exposición a conductas de riesgo. Entre los adolescentes cuyos padres tienen un acompañamiento activo, el 29% presenta dos o más conductas de riesgo online. La proporción asciende al 38% cuando el acompañamiento es moderado y al 46% cuando es débil o inexistente.

Las reglas familiares sobre internet también cambian con la edad: el 72% de los chicos de 9 a 11 años tiene normas sobre lo que puede hacer en línea, frente al 36% de los adolescentes de 15 a 17 años.

Bein sostuvo que el objetivo no debería ser la vigilancia, sino generar confianza: No hablamos de vigilar el celular, sino de que el chico sienta que tiene a quién contarle lo que le pasa.

Ciberacoso y salud mental en adolescentes

El informe incorpora datos de la Encuesta Mundial de Salud Escolar de 2018, que muestran asociaciones estadísticas y no permiten establecer relaciones de causalidad. Entre los adolescentes víctimas de ciberacoso, la ideación suicida fue menor entre quienes sentían que sus padres comprendían sus problemas: 24,9%, frente al 44,7% de quienes no percibían esa comprensión.