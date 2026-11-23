Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

La inscripción se hará mediante un formulario digital y las localidades se asignarán por orden cronológico. Las personas seleccionadas podrán retirar dos entradas en MEDASUR entre el 25 y el 27 de noviembre.

La Banda Sinfónica de La Pampa implementará un nuevo sistema online para distribuir las entradas gratuitas de sus Conciertos de Gala. La inscripción se realizará mediante un formulario que registrará automáticamente los datos de cada persona y el horario en que completó el trámite.

Las localidades se asignarán por estricto orden cronológico de inscripción. Cada persona adjudicataria recibirá dos entradas y el cupo informado es de 410 localidades, con 210 inscripciones previstas.

Cómo inscribirse y consultar los resultados

El formulario se difundirá en el sitio de la Banda Sinfónica, dentro de la página oficial de la Secretaría de Cultura de La Pampa: https://cultura.lapampa.gob.ar/agenda-de-temporada/. Las inscripciones se habilitarán los martes de la semana del concierto, a partir de las 9.

Si la adjudicación se completa durante la jornada de inscripción, los resultados se publicarán ese mismo día desde las 12. Si el cupo todavía no se completó, el listado se difundirá cuando se alcance el total de inscripciones. La nómina incluirá el horario de registro y estará disponible en las historias de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y de la Banda Sinfónica.

Retiro de las entradas en MEDASUR

Quienes obtengan las localidades deberán retirar personalmente su par de entradas en MEDASUR, avenida Belgrano Sur 180, en la mesa de entrada del primer piso. Será necesario presentar el DNI. El retiro podrá realizarse desde el miércoles 25 hasta el viernes 27 de noviembre, entre las 8 y las 13.

La Secretaría de Cultura pidió que las personas adjudicatarias que no puedan asistir al concierto avisen con la debida anticipación, para facilitar la organización de las localidades.

La inscripción online busca ampliar el acceso a la cultura

Desde el organismo destacaron que los Conciertos de Gala de la Banda Sinfónica ofrecen «una propuesta artística de calidad, con músicos y producciones de excelencia, a la que la comunidad accede de manera gratuita». También señalaron que la gratuidad es «una decisión de política cultural que busca ampliar las posibilidades de participación y garantizar que el costo de una entrada no se convierta en una barrera para el acceso a experiencias artísticas y culturales».

La modalidad digital permitirá que personas de cualquier localidad de la provincia se inscriban sin viajar hasta Santa Rosa para gestionar sus entradas. Según explicaron, el sistema busca ampliar la participación y favorecer un acceso más equitativo y federal a las propuestas culturales.

El nuevo procedimiento también apunta a simplificar la inscripción y hacer transparente la adjudicación. Cada solicitante podrá verificar el orden de registro, que será el criterio común para asignar las entradas.