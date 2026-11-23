El nuevo esquema municipal prevé distribuir 100 vendedores en cinco sectores del frente marítimo. Churros El Topo cuestionó las condiciones y advirtió sobre posibles efectos en los comercios y los trabajadores.

La Municipalidad de Pinamar licitará la venta ambulante de churros y medialunas en cinco zonas de playa, con un cupo total de 100 vendedores. El nuevo sistema generó cuestionamientos de Churros El Topo, histórica marca nacida en Villa Gesell en 1968, que alertó sobre las consecuencias del esquema para las churrerías y sus trabajadores.

La medida se instrumentó mediante la Ordenanza 7336/2026 y la Licitación Pública 07/2026. La apertura de sobres está prevista para el martes 24 de noviembre a las 10. El pliego establece concesiones hasta el 1 de noviembre de 2030 y fija cánones anuales expresados en módulos municipales.

Cómo se distribuirán los vendedores en las playas de Pinamar

El frente marítimo quedó dividido en sectores independientes: Pinamar Norte, Pinamar Sur, Ostende, Valeria del Mar y Cariló. Cada oferente podrá adjudicarse una sola zona, salvo que alguna quede vacante, y las churrerías habilitadas en Pinamar tendrán prioridad en la licitación.

El municipio sostiene que el objetivo es ordenar la actividad. Según sus datos, durante la temporada anterior 27 vendedores tramitaron permisos, mientras que en las playas se detectaron más de 200 que trabajaban sin autorización. El secretario de Gobierno, Francisco Montes, afirmó que la situación dificultaba los controles y generaba condiciones desiguales.

El reclamo de Churros El Topo contra el nuevo sistema

Churros El Topo cuestionó que las empresas puedan solicitar una sola zona, pese a contar con varios locales. Emmanuel Sacco, encargado de la marca en Pinamar y parte de la tercera generación de la familia fabricante, sostuvo que la medida puede restringir la elección de los clientes y favorecer la concentración de la actividad.

“Lo que te limita la ordenanza es que si sos churrería, por más que tengas seis locales, podés solicitar una sola zona. Si una churrería licita una zona, prácticamente la zona es de ellos y solamente de ellos: se establecen monopolios, el cliente deja de tener libertad de elección”.

La marca tiene seis locales en Pinamar, Valeria del Mar y Cariló, cinco de ellos abiertos durante todo el año. El Topo, que cuenta con 20 locales y más de 190.000 seguidores en Instagram, afirmó que no participó en la elaboración del esquema. Sacco también señaló el cierre de la churrería San Cayetano, activa desde 2015, y mencionó dificultades de producción y disponibilidad de vendedores para otros comercios locales.

La respuesta del municipio y la situación de los trabajadores

Montes aseguró que las churrerías podrán tener sus productos en todos los sectores porque los adjudicatarios estarán obligados a comprar a todas las marcas. “Las churrerias tienen asegurada la presencia de su producto en todas las zonas, ya que todos los adjudicatarios están obligados a comprar a todas las marcas, garantizando diversidad de producto y precio”, expresó.

El funcionario defendió la regulación y sostuvo que la cantidad de vendedores sin permiso afectaba la capacidad municipal de decidir cuántos podían trabajar en la playa y la experiencia de los turistas. Sacco, en cambio, puso en duda la cifra oficial y estimó que había entre 100 y 120 vendedores, no más de 200. Añadió que su empresa mantiene 57 vendedores en toda la costa.

El encargado de El Topo advirtió además que los trabajadores no tienen certezas sobre la próxima temporada. Según explicó, muchos venden desde hace años y cobran en función de sus ventas, pero todavía desconocen quiénes serán los adjudicatarios y si podrán continuar con sus tareas. Para algunas familias, señaló, ese trabajo representa su principal ingreso.

Impugnación y acción judicial antes de la licitación

Sacco dijo que la empresa se comunicó con el secretario de Gobierno y acudió al Concejo Deliberante, pero que no logró frenar el proceso. Tras impugnar el pliego y presentar una medida cautelar que fue desestimada, avanzó con una demanda y una cautelar anticipada horas antes de la apertura de sobres.