Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

Una detonación en un local de comidas interrumpió el espectáculo por el 154 aniversario de la ciudad. Un hombre de 32 años sufrió quemaduras en cerca del 50 por ciento del cuerpo y fue trasladado al Hospital de Quilmes.

Una explosión seguida de un incendio en un local de comidas alteró los festejos por el 154 aniversario de Ezpeleta y dejó siete personas heridas. El caso ocurrió el domingo por la noche, en las inmediaciones de Centenario y Bogotá, mientras se desarrollaba un espectáculo musical.

La detonación interrumpió la presentación y se pidió a los asistentes que evacuaran el lugar de manera ordenada. El fuego se desató a pocos metros de quienes participaban de la celebración.

Siete heridos tras la explosión en Ezpeleta

El jefe del cuartel de Bomberos de Quilmes describió el episodio como una explosión con incendio posterior y señaló que la mayoría de las víctimas sufrió heridas por la detonación.

Un hombre de 32 años fue quien presentó las lesiones más graves: sufrió quemaduras en aproximadamente el 50 por ciento del cuerpo, en el torso, los brazos y parte del rostro. Una ambulancia del SAME lo trasladó al Hospital de Quilmes.

Traslados al Hospital de Quilmes y atención médica

También fue trasladada a ese centro de salud una joven de 19 años, con quemaduras por exposición en el rostro y heridas cortantes en el brazo derecho. Su hermano también resultó herido.

Una joven de 22 años sufrió cortes en el cuero cabelludo y astillas de vidrio en la zona ocular, luego de que estallara una vidriera. En tanto, una niña de 11 años tuvo una lesión cortante en el cuero cabelludo y fue llevada a un hospital por sus padres.

Las otras dos personas heridas fueron mujeres y, según la información disponible, no presentaban lesiones de gravedad. Una de ellas recibió atención médica en el lugar.

Bomberos trabajaron para controlar el incendio

Tras la explosión, se dio aviso a los Bomberos, que acudieron al lugar para contener el incendio. La emergencia ocurrió durante los festejos por el aniversario de la localidad, perteneciente al partido de Quilmes.