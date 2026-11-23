Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

La roca, de unos 11 metros de diámetro, presenta aceleraciones que no se explican solo por la gravedad. Las hipótesis de un cometa oscuro y de una nave espacial fueron cuestionadas, mientras la NASA atribuye el fenómeno a la presión de la radiación solar.

El objeto 1998 KY26 es una roca de unos 11 metros de diámetro que orbita alrededor del Sol. Su movimiento irregular, con aceleraciones que no se explican únicamente por la gravedad, desconcertó a los científicos y dio lugar a distintas hipótesis sobre su naturaleza.

Descubierto en 1998 por Tom Gehrels, astrónomo de la Universidad de Arizona, al principio fue considerado un asteroide. Aunque sus desvíos de la órbita prevista son pequeños, resultan significativos frente a las leyes del movimiento planetario de Johannes Kepler.

Qué se sabe sobre la naturaleza de 1998 KY26

Una de las explicaciones propuestas fue que se tratara de un cometa oscuro: un cuerpo sin la cola característica de polvo, pero cuya aceleración podría deberse a la sublimación de hielo enterrado. Ese proceso ocurre cuando el calor del Sol vaporiza el hielo.

Sin embargo, un artículo publicado en la revista científica Icarus sostuvo que la temperatura promedio del objeto, de unos 47 grados bajo cero, está muy por encima del umbral necesario para que haya hielo. Darryl Z. Seligman, profesor asistente de Física y Astronomía en la Universidad Estatal de Michigan y defensor de la hipótesis del cometa oscuro, afirmó:

“Si algo tiene hielo, entonces es un cometa”

Ante la falta de hielo, Seligman descartó que sea un cometa y señaló:

“La superficie de KY26 es demasiado cálida”

También indicó que existen herramientas capaces de observar el espacio profundo.

La hipótesis de una nave espacial y la postura de la NASA

El astrofísico de Harvard Avi Loeb planteó en mayo que 1998 KY26 podría ser Phobos 1, una nave espacial no tripulada lanzada por la Unión Soviética en 1988 para visitar Marte, que se perdió dos meses después. Loeb sostuvo que el objeto no era un cometa ni un asteroide.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, descartó que se trate de una nave espacial y afirmó que no hay evidencia de que sea “otra cosa que un asteroide”. Por su parte, Bryce Bolin, científico de Eureka Scientific Inc., dijo que “hay todo tipo de basura espacial ahí afuera”, pero consideró que 1998 KY26 es “demasiado pesado” y tiene la “densidad” de una roca.

La radiación solar podría explicar la aceleración

Davide Farnocchia, ingeniero de navegación del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, explicó que la aceleración del objeto podría estar impulsada por el Sol. El fenómeno se conoce como presión de radiación.

“Los fotones de luz tienen impulso. Es muy pequeño por fotón, pero hay una enorme cantidad de fotones”, explicó David Jewitt, director del Instituto de Planetas y Exoplanetas de la Universidad de California en Los Ángeles. “Esa presión es suficiente para empujar cuerpos si no son demasiado grandes”, afirmó. La NASA informó que las fuerzas de radiación solar actúan sobre 1998 KY26.