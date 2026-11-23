Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 3 min de lectura

La senadora bonaerense acusó a dos organizaciones proteccionistas de llevarse tres perros de un campo de Ramallo y afirmó que uno habría sido ofrecido en venta. Las ONG negaron las acusaciones y anunciaron que evaluarán acciones legales.

La senadora bonaerense de La Libertad Avanza María Florencia Arietto denunció que dos organizaciones proteccionistas se llevaron tres perros de un campo de su propiedad en Ramallo. La legisladora aseguró que recuperó a uno de los animales y que busca a los otros dos, mientras que las ONG involucradas rechazaron las acusaciones.

El conflicto se difundió en redes sociales, donde Arietto señaló a Corazones Callejeros Rosario y cuestionó el destino de los animales. Según su versión, la protectora trasladó a los perros a Rosario y habría pedido dinero en concepto de donaciones para cubrir gastos veterinarios.

La denuncia de Arietto por los perros de Ramallo

En una publicación, la senadora pidió información sobre dos cachorros y un dóberman que, afirmó, fueron retirados de su campo. También cuestionó a quienes recibieron a los animales y sostuvo que ya había realizado la denuncia.

"Por favor ojo con esta asociación civil que 'recibe' animales. Si te entregaron a unos de estos dos perritos avisame por dm porque nos los robaron junto a un dóberman del campo de Ramallo y se lo llevaron a Rosario. Ojo con algunos 'refugios'. Hecha la denuncia, Gracias".

Arietto compartió además una supuesta respuesta de la protectora, en la que se indicaba que los perros estaban "bastante flaquitos y tenían garrapatas". La legisladora negó que sus animales estuvieran descuidados y cuestionó que se solicitara dinero para medicamentos.

Las acusaciones sobre donaciones y una supuesta venta

En nuevos mensajes, Arietto sostuvo que el dóberman habría sido ofrecido en venta y que logró recuperarlo. Sobre los otros dos perros, dijo que recibió información según la cual estarían en un barrio privado de Rosario. También afirmó que la fiscalía investiga el caso.

"Si sos de Rosario no caigas en la trampa de la supuesta asociación de rescate de animales: Corazones callejeros. Son una banda que roban perros y los venden. A nosotros nos robaron dos mestizos y un dóberman. Al dóberman lo quisieron vender y lo recuperamos. Faltan los dos chiquitos".

La senadora indicó que presentará como testigos a dos mujeres de Ramallo que, según relató, le contaron que también les habían retirado perros. Además, describió una presunta modalidad en la que los animales serían tomados de campos o veredas y luego se pedirían donaciones para gastos veterinarios antes de ofrecerlos en adopción.

Qué respondieron Corazones Callejeros y Animales Ramallo

Las organizaciones Corazones Callejeros Rosario y Animales Ramallo negaron las acusaciones y anunciaron que tomarán medidas legales contra quienes difundan afirmaciones que consideran falsas y perjudiciales para su reputación.

"Desde ambas ONG informamos que tomaremos las medidas legales correspondientes contra aquellas personas que estén difundiendo acusaciones falsas, calumnias e injurias que atenten contra el buen nombre y la reputación de nuestras organizaciones".

En un comunicado conjunto, señalaron que su equipo legal recopila publicaciones, comentarios y mensajes vinculados con la controversia. También defendieron su trabajo y afirmaron que cualquier explicación será canalizada por vías legales, no mediante exposiciones públicas.

Dos días después de las primeras publicaciones, Arietto reiteró que había presentado una denuncia y calificó como un posible "modus operandi para recaudar" el accionar que atribuye a las ONG. La legisladora indicó que el caso está bajo investigación de la UFI 1 de San Nicolás.